Śmieci nasze coraz droższe

Zakład Utylizacji Odpadów w Elblągu zamierza podnieść ceny przyjmowanych odpadów. Zgodę na podwyżki będą głosować radni na najbliższej czwartkowej esji. Miesięczne opłaty za odbiór odpadów, które ponoszą mieszkańcy w czynszach jednak się nie zmienią. Jak to możliwe?

- Przez ostatnie dwa lata ceny za unieszkodliwianie odpadów, które musimy wysyłać na zewnątrz, bo taka jest specyfika ZUO, wzrosły bardzo mocno. Nasz obecny cennik w większości przypadków nie pokrywa tych kosztów związanych z przygotowanie, wysłaniem i unieszkodliwianiem. A to przyczyni się do strat spółki – tłumaczył radnym na ostatniej komisji finansowo-budżetowej Rady Miejskiej Adam Jocz, dyrektor Zakładu Utylizacji Odpadów.

„Istotnym czynnikiem wpływającym niekorzystnie na rentowność działalności spółki są zmiany związane z ogólnokrajowym systemem gospodarowania odpadami np. dotyczące wprowadzenia systemu kaucyjnego i rozszerzonej odpowiedzialności producentów, co doprowadzić może do ograniczenia przychodów spółki ze sprzedaży surowców wtórnych. Zmiana cennika niezbędna jest również ze względu na konieczność wdrażania przez ZUO rozwiązań ograniczających ilość składowanych odpadów na składowisku” – doczytujemy w uzasadnieniu projektu o podwyżkach cennika w ZUO.

Ostatnia zmiana cennika przyjmowania odpadów do ZUO była wprowadzona w maju 2023 roku, ta ma wejść w życie od 1 listopada. Nowy cennik zawiera 97 stawek opłat, jest większy o 5 pozycji. W przypadku 38 pozycji nastąpił wzrost opłaty, a 49 pozycji pozostało bez zmiany. Zobacz projekt cennika.

- Tylko około połowa odpadów, jaka trafia do ZUO, pochodzi z Elbląga. Reszta to odpady z terenu powiatu elbląskiego i braniewskiego. Gdybyśmy nie zmienili cennika, poniekąd byśmy wspomagali inne gminy, bo powstałyby straty, które miasto jako jedyny udziałowiec ZUO musiałoby pokryć z własnego budżetu – tłumaczy Dariusz Ostrowski, dyrektor departamentu gospodarki miasta w Urzędzie Miejskim.

Radni z komisji finansowo-budżetowej pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w tej sprawie przy 5 głosach „za” i dwóch wstrzymujących się (radni PiS). Głosowanie w tej sprawie odbędzie się na czwartkowej sesji RM.

Zmiana cennika oznacza większe wydatki dla samorządów i wszystkich, którzy oddają odpady do ZUO. Nie zmieni się jednak wysokość opłat za wywóz śmieci, które elblążanie ponoszą w comiesięcznych czynszach. Jak to możliwe? To dlatego, że władze Elbląga zdecydowały w czerwcu tego roku o dołożeniu 2,5 mln złotych do systemu zagospodarowania odpadami z budżetu samorządu. Pieniądze to część zwrotu VAT-u (ok. 16 mln zł) z tytułu budowy parku Wodnego Dolinka. W przyszłym roku, jak szacują urzędnicy, do systemu zagospodarowania odpadów miasto będzie musiało dołożyć ok. 3,8 mln zł, by nie podnosić cen za wywóz dla mieszkańców.

W 2024 roku ZUO przyniosło 410 tys. złotych zysku, rok wcześniej odnotowało stratę w wysokości. 780 tys. zł.