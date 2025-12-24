Radosnych Świąt Bożego Narodzenia!

Czego w tym roku z okazji świąt Bożego Narodzenia życzy Czytelnikom Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl?

„Człowiek jest silniejszy, kiedy stawia czoła wyzwaniom. To odwaga napędza nas do działania.”

Paulo Coelho

Drodzy Czytelnicy,

Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzymy odwagi do podejmowania wyzwań, jakie czekają Was każdego dnia. I takich efektów Waszych codziennych działań, które przyniosą Wam satysfakcję i szczęście. Mamy nadzieję, że spędzicie najbliższy świąteczny czas w cudownej atmosferze, pełnej zrozumienia, serdeczności i rodzinnego ciepła. Wesołych Świąt!

Wydawca i Redakcja portEl.pl