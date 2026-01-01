Orszak Trzech Króli powraca do Elbląga
Już 6 stycznia 2026 r. zapraszamy mieszkańców Elbląga i gości do wspólnego przeżywania Uroczystości Objawienia Pańskiego podczas Orszaku Trzech Króli! To radosne, barwne wydarzenie, które łączy pokolenia , pełne kolęd, symboliki, wspólnoty i dobrej energii.
Wyjdźmy razem na ulice miasta, by dać świadectwo wiary, tradycji i jedności. Będą:
- kolędy,
- Trzej Królowie,
- wspólne kolędowanie i świętowanie,
To wydarzenie dla całych rodzin. Zachęcamy do przebrania się w stroje orszakowe i aktywnego udziału, niech Elbląg rozbłyśnie radością!
6 stycznia 2026, 13, plac Jagiellończyka w Elblągu
Bądźcie z nami i wyruszcie w drogę za Gwiazdą!
inf. organizatora