Piernikowe serce w kinie Światowid

Świąteczna komedia romantyczna z dużą dawką humoru, emocji i aromatu pierników! „Piernikowe serce” od 28 listopada w Kinie Światowid.

Justyna i Czarek wracają z synem do rodzinnego domu w Toruniu, gdzie czeka ich nie tylko konfrontacja z przeszłością, ale też szansa na nowy początek. Dagmara, próbuje spełnić marzenie zmarłego ojca i otworzyć kawiarnię, choć życie nieustannie rzuca jej kłody pod nogi. Samanta i Paweł, sąsiedzi z temperamentem, wnoszą do tej układanki mnóstwo koloru, energii i nieoczekiwanych zwrotów akcji.

Reżyser: Piotr Wereśniak

Produkcja: Polska 2025

Obsada: Olga Bołądź, Stefan Pawłowski, Małgorzata Socha, Mikołaj Roznerski, Piotr Głowacki, Barbara Kurdej-Szatan, Katarzyna Żak, Dorota Zięciowska, Weronika Mania, Jakub Strach

