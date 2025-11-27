UWAGA!

Sisu: droga do zemsty

 Elbląg, Sisu: droga do zemsty

Pełen akcji film, będący kontynuacją oryginalnego hitu SISU. „Sisu: droga do zemsty” od 28 listopada w Kinie Światowid.

Powracając do domu, w którym podczas wojny brutalnie zamordowano jego rodzinę, „człowiek, który nie chce umrzeć” rozbiera go, ładuje na ciężarówkę i postanawia odbudować w innym, bezpiecznym miejscu, aby uczcić pamięć swoich bliskich. Kiedy dowódca Armii Czerwonej, który zabił jego rodzinę, powraca, zdecydowany dokończyć swoje dzieło, rozpoczyna się nieustępliwa, zapierająca dech w piersiach pogoń przez cały kraj – walka na śmierć i życie, pełna sprytnych, niewiarygodnych scen akcji.

 

Reżyser: Jalmari Helander

Produkcja: Finlandia, USA 2025

Obsada: Jorma Tommila, Richard Brake, Stephen Lang

Czas: 90 min

Bilety można nabyć:
       - online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,
       - w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,
       - w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.

