Zagłosuj na najlepsze hasło promujące zdrowie
Sondaż portElu
17 października w Elblągu odbył się kolejny Marsz Zdrowia pod hasłem „Kocham Cię życie" organizowany przez Elbląskie Stowarzyszenie Amazonek. Ponownie zorganizowano konkurs na najlepsze hasło promujące zdrowie. Zobacz galerię zdjęć z hasłami.
Podczas marszu 17 października młodzież z elbląskich szkół prezentowała hasła promujące zdrowie. Wszystkie biorą udział w konkursie na stronie portEl.pl.
Do 9 listopada włącznie w tym artykule można głosować na najlepsze hasło poprzez dołączoną sondę. Trzy pierwsze miejsca będą nagrodzone statuetkami: Jabłuszko Zdrowia i Drzewko Zdrowia oraz nagrodami rzeczowymi, ufundowanymi przez organizatorów. Nagrody zostaną wręczone w grudniu podczas obchodów Dnia Wolontariusza.
Zapraszamy do głosowania! Sprawdź też szczegółowy regulamin
Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl jest patronem medialnym marszu.