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Zagłosuj na najlepsze hasło promujące zdrowie

 Elbląg, Zagłosuj na najlepsze hasło promujące zdrowie
Fot. Anna Dembińska

Sondaż portElu

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17 października w Elblągu odbył się kolejny Marsz Zdrowia pod hasłem „Kocham Cię życie" organizowany przez Elbląskie Stowarzyszenie Amazonek. Ponownie zorganizowano konkurs na najlepsze hasło promujące zdrowie. Zobacz galerię zdjęć z hasłami.

Podczas marszu 17 października młodzież z elbląskich szkół prezentowała hasła promujące zdrowie. Wszystkie biorą udział w konkursie na stronie portEl.pl.

 

Do 9 listopada włącznie w tym artykule można głosować na najlepsze hasło poprzez dołączoną sondę. Trzy pierwsze miejsca będą nagrodzone statuetkami: Jabłuszko Zdrowia i Drzewko Zdrowia oraz nagrodami rzeczowymi, ufundowanymi przez organizatorów. Nagrody zostaną wręczone w grudniu podczas obchodów Dnia Wolontariusza.

 

Zapraszamy do głosowania! Sprawdź też szczegółowy regulamin

 

 

Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl jest patronem medialnym marszu.


Zobacz fotoreportaż do tego artykułu

Zagłosuj na najlepsze hasło promujące zdrowie
Zagłosuj na najlepsze hasło promujące zdrowie
Zagłosuj na najlepsze hasło promujące zdrowie
Zagłosuj na najlepsze hasło promujące zdrowie

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