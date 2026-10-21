Zagłosuj na najlepsze hasło promujące zdrowie

Dbaj o zdrowie, niechaj radość tętni w głowie

Kobiety są, trwają siłę w sobie mają

11tka wam to powie, dbaj o życie i o zdrowie, badaj się badaj i tego nie przekładaj

Dobre jedzenie to lepsze jutro

Zdrowo jesz, zyskujesz

Zdrowy styl życia to twoja tarcza, profilaktyka na raka naprawdę wystarcza

Badam się dla siebie, żyję dla bliskich

Dobrze dbać o siebie nawzajem. Kocham życie. Dbanie o siebie to wspólna misja a nie tajemnica bankowa

Zamiast batona zjedz banana, energia będzie gwarantowana

Idę po zdrowie

Zdrowo jemy - lepiej żyjemy

Nie czekaj na bitwę, zapobiegaj rakowi piersi

Zdrowie to nie moda, to życiowa nagroda

Marsz zdrowia. Małe zmiany i wielkie efekty. Dbaj o zdrowie

Zdrowa pierś to piękna pierś, badaj się

Żeby zdrowie zawsze było zrób dla piersi coś miłego. Zamiast czekać na doktora zmacaj cycki, na to pora

Nie odkładaj zdrowia na jutro! Nie żyj tylko chwilą, bo... dobre wybory są twoją siłą!

Badaj piersi, kochaj siebie zdrowie jest ważne dla ciebie!

Wygraj wyścig z rakiem!

Profilaktyka ma moc, zbadaj się dziś

Rak to przeciwnik, sport to nasza broń, walczymy razem podaj dalej dłoń

Jedna chwila na badanie, więcej chwil na życie