„Biblioteka (się) sprawdza” , czyli przed nami Noc Bibliotek

Tegoroczna Noc Bibliotek już 16 października, a skoro hasło brzmi „Biblioteka (się) sprawdza”, najlepiej sprawdzić to osobiście. W piątek wieczorem zajrzyjcie do Biblioteki Elbląskiej przy ul. św. Ducha 3-7 na chwilę albo zostańcie na dłużej. Odkrywajcie wystawy, twórzcie, eksperymentujcie i przekonajcie się, ile różnych rzeczy może wydarzyć się w bibliotece.

Nie musicie być z nami od początku do końca. Formuła wydarzenia jest otwarta – można dołączyć do wybranej aktywności, zwiedzić wystawy, wziąć udział w grze albo po prostu zajrzeć i zobaczyć, co dzieje się tej nocy w bibliotece. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. W sobotę zapisy obowiązują wyłącznie na warsztaty „Jak wygląda noc?”.

Piątek, 16 października

Elkamera, ul. św. Ducha 3-7

godz. 16:00-21:00 Zwiedzanie Interaktywnej Wystawy Dawnej Książki i Prasy Elkamera

godz. 16:00 „Jak wygląda noc?” – międzypokoleniowe warsztaty artystyczne (zapisy: 55 625 60 32)

Czy noc jest tylko ciemna i czarna? Poszukamy odpowiedzi, przyglądając się nocnym pejzażom w książkach, ilustracjach i malarstwie Vincenta van Gogha. Następnie, inspirując się poznanymi obrazami, stworzymy własne nocne kompozycje z papierów, tkanin i innych materiałów. Warsztaty są otwarte dla wszystkich od 8 do 108 roku życia.

Prowadzenie: Dorota Ciurko

godz. 17:00-20:00 „Misja Elkamera” – gra biblioteczna

Podejmijcie wyzwanie i ruszcie tropem zagadek! „Misja Elkamera” to gra, w której można wziąć udział rodzinnie lub indywidualnie. Spostrzegawczość, spryt i odrobina dociekliwości pomogą Wam odkryć kolejne wskazówki i pomyślnie ukończyć misję.

godz. 17:00-19:00 Typograficzne zakładki

Podczas zajęć stworzymy typograficzne zakładki, łącząc tradycyjną technikę druku z motywami botanicznymi. Litery i roślinne detale spotkają się na papierze, tworząc wyjątkowe zakładki do książek.

godz. 18:00-20:00 Malowanie na wodzie – warsztaty suminagashi

Woda, tusz i swobodnie płynąca linia – zapraszamy na spotkanie z japońską techniką marmurkowania papieru – suminagashi.

Prowadzenie: Grzegorz Kózka

Sala kinowa

18:00–20:30 Projekcja „Lalki” w reżyserii Wojciecha Jerzego Hasa z 1968 r.

Regioteka

godz. 16:00-21:00 Zwiedzanie wystawy „Orwell’s World” – książek artystycznych inspirowanych „Rokiem 1984”

Jeśli będzie Wam mało, w sobotę 17 października zapraszamy na ciąg dalszy:

Sobota, 17 października

Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj, ul. Zamkowa 1

godz. 10:00 Małe co nieco dla dużego spokoju – warsztaty literacko-plastyczne dla dzieci w wieku 6-10 lat (zapisy: 55 625 60 23)

Zajęcia będą inspirowane książką „Szym Pansik nie śpi całą noc” Suzanne Lang. Uczestnicy poznają historię z książki i wykonają zakładki do książek techniką wydrapywania.

Elkamera, ul. św. Ducha 3-7

godz. 10:00 Podróż bohatera – opowiedz swoją historię: warsztaty storytellingowe dla osób w wieku 15+ (zapisy: tel. 55 625 60 32)

Warsztaty poprowadzi Adela Paciorek – certyfikowana mówczyni organizacji Toastmasters International, pasjonatka opowiadania historii.

Sala kinowa, ul. św. Ducha 3-7

12:00 Projekcja filmu „Mama Mu wraca do domu”

Film z 2021 r. Czas trwania: 65 minut Wiek dzieci: 4-6 lat

13:15 Projekcja filmu „Ronja, córka zbójnika”

Film z 1984 r. Czas trwania: 126 minut Wiek dzieci: 9+ lat