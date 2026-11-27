Nareszcie weekend: koncert Cantaty i spektakl "Kosmos"

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych - nareszcie nadchodzi wyczekiwany weekend. Co zrobić z wolnym czasem w Elblągu?

piątek, 27 listopada

Koncert Chóru Cantata z okazji jubileuszu 40-lecia odbędzie się o godz. 19 w kościele pw. św. Brata Alberta w Elblągu. Wstęp wolny. Chór przygotował specjalny program: bogaty przekrój muzyki chóralnej, od utworów rozrywkowych, przez współczesne, po sakralne. Nie zabraknie utworów, które towarzyszyły nam przez te wszystkie lata.

Biblioteka Elbląska o godz. 18:00 zaprasza do sali „U św. Ducha” Biblioteki Elbląskiej na spotkanie z Mariuszem Urbankiem wokół jego najnowszej książki „Gałczyński. Kanarek w klatce”. Rozmowę poprowadzi Krystyna Rybicka.

W piątek oraz 28 i 29 listopada elbląski teatr zaprasza na spektakl "Kosmos". Kosmos” Witolda Gombrowicza to powieść nie tyle o pewnej historii, ile o samym procesie jej powstawania. Autor przygląda się mechanizmom, za pomocą których człowiek porządkuje rzeczywistość, nadaje znaczenia przypadkowym zdarzeniom i łączy pozornie nieistotne szczegóły.

sobota, 28 listopada

Czy komiks może być narzędziem opowiadania o społecznych napięciach, samotności i ludziach, których na co dzień rzadko dostrzegamy? Z pewnością! Przekonamy się o tym podczas spotkania z Janem Mazurem – rysownikiem, scenarzystą i autorem komiksów, które podejmują tematy bliskie współczesnemu doświadczeniu. Na spotkanie poświęcone jego najnowszemu komiksowi „Incel” zaprasza Biblioteka Elbląska o godz. 16. Spotkanie poprowadzi Kamila Górska.

Pasłęk: Turniej tańca sportowego

W dniach 28–29 listopada 2026 roku w Pasłęku odbędą się turnieje tańca sportowego: Puchar Regionów Polski Północnej, Mistrzostwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Puchar Polski w kategorii Solo.

Informacje o wydarzeniach sportowych znajdziecie w tym linku.

Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Dobrego tygodnia!