Finał IV Festiwalu Organowego

W niedzielę 14 czerwca zapraszamy do elbląskiej Katedry na finałowy koncert IV Elbląskiego Festiwalu Organowego, w którym usłyszymy znakomitych artystów:: Bogusława Grabowskiego i Macieja Sikałę. Początek o godz. 19, wstęp wolny.

Bogusław Grabowski, ur. 1955 r. w Sopocie, organista i kompozytor. Profesor zwyczajny Akademii Muzycznej w Gdańsku, gdzie m in. opracował program nauczania Katedry Muzyki Kościelnej oraz prowadzi klasę organów i improwizacji. Wykłada także na innych uczelniach o profilu teologicznym. Od 1985 główny organista Konkatedralnej Bazyliki Mariackiej w Gdańsku. Animator życia muzycznego w Gdańsku i na Pomorzu, gdzie zorganizował ponad 1000 koncertów w ramach międzynarodowych festiwali i cykli koncertów. Dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej, Chóralnej i Kameralnej w Bazylice Mariackiej w Gdańsku. Koncertuje w Polsce niemal we wszystkich ważniejszych ośrodkach oraz w Niemczech, Anglii, Francji, w Hiszpanii, we Włoszech, w Szwajcarii, Belgii, Holandii, Danii, Szwecji, USA, również na Ukrainie, Białorusi, Łotwie, w Chorwacji i Rosji. Nagrał kilkanaście płyt m in. z muzyką organową /Polska, Niemcy, USA/, a także z własnymi kompozycjami z udziałem chórów i orkiestry symfonicznej oraz improwizacjami, także z udziałem wybitnego saksofonisty jazzowego Macieja Sikały oraz sopranistki Joanny Sobowiec-Jamioł. Specjalista z zakresie projektowania, budowy oraz konserwacji organów. Za swoją działalność otrzymał szereg nagród i wyróżnień zarówno państwowych, jak i kościelnych

Maciej Sikała ur. w 1961 r . w Gdańsku. Muzyk jazzowy , saksofonista, kompozytor, wykładowca klasy saksofonu na kierunku jazzowym w Akademiach Muzycznych w Gdańsku i Bydgoszczy - tu jako prof. dr hab. Współpracował koncertując lub nagrywając z czołówką polskiej sceny jazzowej m in. z Janem Ptaszynem Wróblewskim, Henrykiem Miśkiewiczem, Tomaszem Szukalskim, Leszkiem Możdżerem, Piotrem Wojtasikiem, Jarosławem Śmietaną, Leszkiem Kułakowskim, Wojciechem Karolakiem oraz z zespołami tj: Miłość, Sextet L. Możdżera, Kwartet Kuby Stankiewicza, Qyavy oraz z muzykami z zagranicy tj: Lester Bowie, David Liebman, Ronnie Burrage, Billy Harper, Wayne Dockerey, John Betsch, Kenny Wheeler, Eddie Henderson, Tim Haggans, David Kikoski.

Maciej Sikała (fot.Michał Szperling)

Nagrał ponad 70 płyt w tym sześć autorskich, z których dwie były nominowane do nagrody "Fryderyki". Od kilku lat prowadzi zajęcia na warsztatach jazzowych w Chodzieży, Puławach i w Nysie. Koncertował m.in. w Niemczech, Rosji, Bułgarii, Czechach, Słowacji, Słowenii na Białorusi, Litwie, we Francji, Szwecji, Mołdawii, Meksyku, Rumunii, Kanadzie, Izraelu, Austrii, Ukrainie, Belgii, Indiach, Anglii, we Włoszech. W ankiecie Jazz Forum ,,Jazz Top'' zajmował pierwsze miejsce w kategorii saksofonu tenorowego w latach 1995-2005 , 2010 i 2012-2025 jak również w kategorii saksofonu sopranowego w latach 2012, 2015, 2016 i 2019.

IV Elbląski Festiwal Organowy odbywa się pod patronatem honorowym biskupa elbląskiego Wojciecha Skibickiego, prezydenta Elbląga Michała Missana oraz wójta Gronowa Elbląskiego Marcina Ślęzaka.

Partnerami cyklu koncertów organowych są: Hotel Młyn Aqua Spa w Elblągu, Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zakrzewo", Stowarzyszenie Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne, ELPOSTER Jolanta Olszewska, Szkoła Cosinus Elbląg.

Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Samorządu Miasta Elbląg

Na koncerty IV Elbląskiego Festiwalu Organowego zapraszają: Elbląskie Towarzystwo Kulturalne, Fundacja Beaty i Marka Górskich "Dialog, rozwój, miłosierdzie”, Parafia katedralna pw. św. Mikołaja w Elblągu, Parafia pw. św. Wojciecha w Elblągu, Parafia Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Jegłowniku.

Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl jest patronem medialnym Festiwalu