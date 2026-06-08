UWAGA!

----

Finał IV Festiwalu Organowego

 Elbląg, Bogusław Grabowski
Bogusław Grabowski (fot. archiwum ETK)

W niedzielę 14 czerwca zapraszamy do elbląskiej Katedry na finałowy koncert IV Elbląskiego Festiwalu Organowego, w którym usłyszymy znakomitych artystów:: Bogusława Grabowskiego i Macieja Sikałę. Początek o godz. 19, wstęp wolny.

Bogusław Grabowski, ur. 1955 r. w Sopocie, organista i kompozytor. Profesor zwyczajny Akademii Muzycznej w Gdańsku, gdzie m in. opracował program nauczania Katedry Muzyki Kościelnej oraz prowadzi klasę organów i improwizacji. Wykłada także na innych uczelniach o profilu teologicznym. Od 1985 główny organista Konkatedralnej Bazyliki Mariackiej w Gdańsku. Animator życia muzycznego w Gdańsku i na Pomorzu, gdzie zorganizował ponad 1000 koncertów w ramach międzynarodowych festiwali i cykli koncertów. Dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej, Chóralnej i Kameralnej w Bazylice Mariackiej w Gdańsku. Koncertuje w Polsce niemal we wszystkich ważniejszych ośrodkach oraz w Niemczech, Anglii, Francji, w Hiszpanii, we Włoszech, w Szwajcarii, Belgii, Holandii, Danii, Szwecji, USA, również na Ukrainie, Białorusi, Łotwie, w Chorwacji i Rosji. Nagrał kilkanaście płyt m in. z muzyką organową /Polska, Niemcy, USA/, a także z własnymi kompozycjami z udziałem chórów i orkiestry symfonicznej oraz improwizacjami, także z udziałem wybitnego saksofonisty jazzowego Macieja Sikały oraz sopranistki Joanny Sobowiec-Jamioł. Specjalista z zakresie projektowania, budowy oraz konserwacji organów. Za swoją działalność otrzymał szereg nagród i wyróżnień zarówno państwowych, jak i kościelnych

 

Maciej Sikała ur. w 1961 r . w Gdańsku. Muzyk jazzowy , saksofonista, kompozytor, wykładowca klasy saksofonu na kierunku jazzowym w Akademiach Muzycznych w Gdańsku i Bydgoszczy - tu jako prof. dr hab. Współpracował koncertując lub nagrywając z czołówką polskiej sceny jazzowej m in. z Janem Ptaszynem Wróblewskim, Henrykiem Miśkiewiczem, Tomaszem Szukalskim, Leszkiem Możdżerem, Piotrem Wojtasikiem, Jarosławem Śmietaną, Leszkiem Kułakowskim, Wojciechem Karolakiem oraz z zespołami tj: Miłość, Sextet L. Możdżera, Kwartet Kuby Stankiewicza, Qyavy oraz z muzykami z zagranicy tj: Lester Bowie, David Liebman, Ronnie Burrage, Billy Harper, Wayne Dockerey, John Betsch, Kenny Wheeler, Eddie Henderson, Tim Haggans, David Kikoski.

  Elbląg, Maciej Sikała
Maciej Sikała (fot.Michał Szperling)

Nagrał ponad 70 płyt w tym sześć autorskich, z których dwie były nominowane do nagrody "Fryderyki". Od kilku lat prowadzi zajęcia na warsztatach jazzowych w Chodzieży, Puławach i w Nysie. Koncertował m.in. w Niemczech, Rosji, Bułgarii, Czechach, Słowacji, Słowenii na Białorusi, Litwie, we Francji, Szwecji, Mołdawii, Meksyku, Rumunii, Kanadzie, Izraelu, Austrii, Ukrainie, Belgii, Indiach, Anglii, we Włoszech. W ankiecie Jazz Forum ,,Jazz Top'' zajmował pierwsze miejsce w kategorii saksofonu tenorowego w latach 1995-2005 , 2010 i 2012-2025 jak również w kategorii saksofonu sopranowego w latach 2012, 2015, 2016 i 2019.

 

IV Elbląski Festiwal Organowy odbywa się pod patronatem honorowym biskupa elbląskiego Wojciecha Skibickiego, prezydenta Elbląga Michała Missana oraz wójta Gronowa Elbląskiego Marcina Ślęzaka.

Partnerami cyklu koncertów organowych są: Hotel Młyn Aqua Spa w Elblągu, Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zakrzewo", Stowarzyszenie Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne, ELPOSTER Jolanta Olszewska, Szkoła Cosinus Elbląg.

Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Samorządu Miasta Elbląg

Na koncerty IV Elbląskiego Festiwalu Organowego zapraszają: Elbląskie Towarzystwo Kulturalne, Fundacja Beaty i Marka Górskich "Dialog, rozwój, miłosierdzie”, Parafia katedralna pw. św. Mikołaja w Elblągu, Parafia pw. św. Wojciecha w Elblągu, Parafia Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Jegłowniku.

 

 

Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl jest patronem medialnym Festiwalu


A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Kultura

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
A moim zdaniem...
Reklama
 