Kosmiczny Mecz - Niecodzienne starcie na boisku. Mazur Radzymin zagra z polskimi naukowcami we Fromborku

Kosmiczny Mecz i kosmiczne wsparcie we Fromborku. Sport, muzyka i nauka połączą siły podczas Future Frombork Festival dla dobra podopiecznych stowarzyszenia KOŁO

Pamiętacie film „Kosmiczny Mecz”? To właśnie tam doszło do niezwykłego sojuszu sportowców i artystów, którzy wspólnie stanęli do walki o ratowanie świata. We Fromborku scenariusz będzie podobny – choć stawką nie będą losy planety, lecz realna pomoc dla osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Na jednym boisku spotkają się sportowcy, artyści i naukowcy, by udowodnić, że współpraca różnych środowisk może przynieść wymierne efekty i zmieniać świat na lepsze.

Już 18 lipca o godz. 14.30 na Stadionie Zalewu we Fromborku odbędzie się nasz „Kosmiczny Mecz” – jedno z najbardziej nietypowych wydarzeń tegorocznego Future Frombork Festival. Naprzeciw siebie staną piłkarze klubu Mazur Radzymin oraz drużyna naukowców związanych m.in. z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA), Polską Agencją Kosmiczną (POLSA) i Politechniką Gdańską. Choć wynik spotkania będzie miał znaczenie sportowe, najważniejszym celem wydarzenia pozostaje wsparcie działalności stowarzyszenia KOŁO, które na co dzień pomaga osobom z niepełnosprawnościami intelektualnymi.

Klub Mazur Radzymin poprowadzi jego dyrektor sportowy i zawodnik – Kuba Grabowski, znany milionom słuchaczy jako Quebonafide.

Na boisku pojawią się także znakomici goście ze świata sportu. Swój udział zapowiedzieli były reprezentant Polski w piłce ręcznej Sławomir Szmal, laureat Nagrody FIFA Puskása Marcin Oleksy, reprezentant Polski w amp futbolu Przemysław Świercz, paralekkoatleta Piotr Renkiel oraz dziennikarz sportowy Jerzy Mielewski - ludzie z różnych środowisk wokół wspólnego, szczytnego celu.

Kosmiczny Mecz ma pokazać, że sport i nauka mogą nie tylko inspirować, ale również skutecznie angażować ludzi do pomagania. To właśnie dlatego będzie to jedyne biletowane wydarzenie tegorocznego Future Frombork Festival. Wejściówki w formie cegiełek kosztują 50 zł i są dostępne w aplikacji Going. Cały dochód z ich sprzedaży zostanie przekazany na działalność charytatywną stowarzyszenia KOŁO.

Liczymy, że spotkanie stanie się nie tylko widowiskiem sportowym, ale także symbolem współpracy, integracji i solidarności. 18 lipca Stadion Zalewu we Fromborku będzie miejscem, gdzie sport połączy się z nauką, muzyką i szczytnym celem, a wszystko w towarzystwie niezwykle intensywnych emocji.

Głównym sponsorem wydarzenia jest PGE Polska Grupa Energetyczna, natomiast partnerem technicznym jest firma Extreme Hobby TM.