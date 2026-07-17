Nareszcie weekend: Koncert na rzece, sjesta w parku i festiwal we Fromborku

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych - nareszcie nadchodzi wyczekiwany weekend. Co zrobić z wolnym czasem w Elblągu i okolicach?

Future Frombork Festival Edycja 2026 właśnie się zaczyna. Już w ten piątek i sobotę (17-18 lipca) spotkamy się we Fromborku - mieście Kopernika, odkryć i wielkich idei. Program festiwalu jest tutaj. Jednym z jego atrakcji jest kosmiczny mecz, w którym naprzeciw siebie staną piłkarze klubu Mazur Radzymin oraz drużyna naukowców związanych m.in. z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA), Polską Agencją Kosmiczną (POLSA) i Politechniką Gdańską.

17 lipca o godzinie 17 w sali koncertowej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Kazimierza Wiłkomirskiego w Elblągu odbędzie się koncert pianistów. Wystąpią Mathis Veschi oraz Bogdan Sakhniuk, studenci Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w klasie dr. hab. Macieja Gańskiego.

18 lipca odbędzie się kolejna Sobota z przewodnikiem PTTK. Tym razem tematem będzie „Depresyjna hydrotechnika”. Prowadzi Leszek Marcinkowski; zapisy odpłatne w biurze PTTK, zbiórka przy siedzibie PTTK o godz. 9 Kosz to 70 zł, a „spacer” to tym razem wyjazd na świetlną latarnię nawigacyjną w Nowakowie i na najdłuższy most obrotowy w Polsce; śluzę na suchym lądzie w Marzęcinie; najniższy punkt w Polsce w Marzęcinie, przejazd przez Tujsk - dawną osadę nad Zalewem Wiślanym. Na trasie znajdzie się też Rybina, przepompownia w Chłodniewie z 1930 roku, most obrotowy kolejki wąskotorowej, dwa mosty zwodzone - na Szkarpawie i na Wiśle Królewieckiej etc.

W sobotę, 18 lipca o godz. 19, w Kościele pw. św. Jakuba Apostoła w Tolkmicku odbędzie się koncert w ramach 34. edycji cyklu „Muzyka Europejska w zabytkach i przyrodzie Warmii i Mazur”. Wydarzenie, organizowane przez Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu oraz Parafię św. Jakuba Apostoła w Tolkmicku, jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych, a udział w nim jest bezpłatny.

Stowarzyszenie Kulturalne Co Jest? zaprasza na koncert na rzece Elbląg. Nowy cykl muzyczny. Rockfin Float Music zainauguruje 18 lipca o 20 katowicki zespół Worms of Senses.

Miasto zaprasza wszystkich miłośników kina na kolejną edycję Letniego Kina pod Chmurką, która odbędzie się w sobotę, 18 lipca, na dziedzińcu Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu. Początek seansu filmu „Pomoc domowa” zaplanowano na godz. 21:45.

Sjesta w Parku Modrzewie, czyli letnie święto integracji i aktywnej zabawy dla całych rodzin, odbędzie się już w najbliższą niedzielę, 19 lipca. Tego dnia polana w elbląskim Parku Modrzewie zamieni się w tętniące życiem, radosne centrum rodzinnej rekreacji. Start o 14.

W najbliższą niedzielę, 19 lipca o 17 Elbląskie Towarzystwo Kulturalne zaprasza, niezależnie od pogody, do elbląskiej Bażantarni na koncert zatytułowany „Pamiętasz była piosenka” w wykonaniu duetu „Krzywda i Koszyk”, który tworzą Bartosz Krzywda i Paweł Kowszyński. Program „Pamiętasz, była piosenka…” to muzyczna podróż przez najpiękniejsze polskie utwory, które wszyscy znamy i nosimy w sercu.

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Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Dobrego tygodnia!