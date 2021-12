Kontrapunkt czyli kobieta kontra kobieta

W poniedziałek, 13 grudnia, w ramach Sceny przy stoliku odbędzie się spotkanie z utworem polskiej autorki, znanej z działalności translacyjnej, ale także dramatów, które z powodzeniem są wystawiane przez teatry. Zapraszamy na tekst Rubi Birden – Kontrapunkt.

Maria (w tę postać wcieli się Maria Makowska- Franceson) to aktorka teatralna, która lata świetności ma już dawno za sobą, wiedzie spokojny żywot. I pewnie nadal oglądałaby z nostalgią zdjęcia, na których wcielała się w bohaterki Szekspira czy Ibsena, popijając samotnie herbatę, gdyby nie pewna dziennikarka… Julię Weiss (Magdalena Fennig) miłością do Marii zaraził jej własny ojciec. Dlatego też postanawia napisać jej biografię. Nie będzie to jednak zwykła książka, gdyż okazuje się, że Julia wie o swojej bohaterce więcej niż powinna. Maria nie doszła do tego, co ma, tylko dzięki talentowi i ciężkiej pracy. Bo przecież “aktorka jest jak dziwka, za miłość sprzedaje siebie”.

Obie kobiety łączy wspólny cel – odnalezienie kochanka Marii, który okazuje się być również ojcem Julii. Czy Michel żyje? Obydwie panie są w życiu świetnymi aktorkami, przebiegłość i spryt Julii doskonale dorównują kroku inteligencji Marii. Co przed sobą ukrywają? Która z nich stworzyła swoją biografię na potrzeby sytuacji? Dialog między nimi przedstawia pełną gamę emocji, świetną znajomość psychologii, nie brak mu również ironii czy humoru, a zwroty akcji pozostawiają czytelnika w nieustannej niepewności. To nie tylko rozmowa o teatrze i miłości, to bolesna i jakże prawdziwa opowieść o życiu, ze wszystkimi jego aspektami.

Zapraszamy 13 grudnia na Dużą Scenę

wstęp: 5 zł

Prawa do sztuki reprezentuje ADIT.