Nareszcie weekend: Premiera w teatrze, Dzień Kobiet z parkun i Nagrody Prezydenta z pokazem multimedialnym

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych - nareszcie nadchodzi wyczekiwany weekend. Co zrobić z wolnym czasem w Elblągu?

Piątek, 6 marca

W piątek o godz. 19 odbędzie się 324. premiera na deskach Teatru im. Aleksandra Sewruka. Na Małej Scenie elbląscy aktorzy zmierzą się ze Zbrodnią i Karą w reżyserii André Hübnera-Ochodlo w słynnej adaptacji Andrzeja Wajdy.

 

Sobota, 7 marca

Co tydzień w Elblągu odbywa się parkrun, czyli sobotnie spotkania w parku Modrzewie, podczas których uczestnicy pokonują wspólnie marszem, truchtem, biegiem dystans 5 km. W sobotę, 7 marca, odbędzie się już 257. edycja tego wydarzenia, tym razem poświęcona Dniu Kobiet. Udział w parkrun jest bezpłatny, wystarczy jedynie jednorazowa rejestracja online.

 

Po biegowych atrakcjach warto pójść na spacer w towarzystwie psów z elbląskiego schroniska dla zwierząt. Zbiórka o godzinie 11 w schronisku przy ul. Królewieckiej. Obowiązują wcześniej zapisy mailowe 6lapelblag@gmail.com.

 

Elbląscy inżynierowie zapraszają młodzież (i nie tylko) na konferencję z okazji Światowego Dnia Inżyniera. SmartCity, miasto „15 minutowe”, SmartCity i SmartSenior, to słowa, za którymi dla mieszkańców Elbląga powinny iść działania czyniące miasto Elbląg, miastem przyjaznym dla wszystkich jego mieszkańców. Początek o godzinie 10 w auli Akademii Nauk Społecznych w Elblągu.

 

Niedziela, 8 marca

O godz. 17 w Teatrze im. A. Sewruka rozpocznie się coroczna gala Nagród Prezydenta Elbląga. Na to wydarzenie obowiązują bezpłatne wejściówki, które można było otrzymać w urzędzie lub Ratuszu Staromiejskim. Po gali, na placu Kazimierza Jagiellończyka, (godz. 19) odbędzie się multimedialne widowisko z elementami cichej pirotechniki. Będzie jej towarzyszył występ DJ Matta Bukovskiego. A wszystko to z okazji inauguracji obchodów 780-lecia nadania praw miejskich Elblągowi.

 

Sporo w weekend będzie się też działo w elbląskim sporcie, o czym przeczytasz tutaj.

 

Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Udanego weekendu!

