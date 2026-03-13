Nareszcie weekend: warsztaty, sport i rekreacja

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych - nareszcie nadchodzi wyczekiwany weekend. Co zrobić z wolnym czasem w Elblągu?

Parkrun zaprasza na kolejne sobotnie spotkanie (godz. 9), podczas którego możesz przebiec, przetruchtać, przemaszerować lub przespacerować 5km w wesołym towarzystwie. Zbiórka na głównej alei parku Modrzewie bliżej ul. Mazurskiej. parkrun jest wydarzeniem całkowicie darmowym - spotkania odbywają się dzięki wolontariuszom.

Galeria EL zaprasza na kolejne warsztaty. Tym razem będą związane z kolażem symetrycznym. Odbędą się 14 marca o godz. 12, więcej szczegółów tutaj.

W dniach 14-15 marca w Elblągu odbędzie się międzynarodowy turniej w hokeja dziewcząt i chłopców do lat 13. Zawody organizuje UKS Wikingowie, który zaprasza do kibicowania i wsparcia tej ciekawej inicjatywy. Rozpoczęcie w sobotę o 9.

Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Udanego weekendu!