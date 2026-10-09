Miał w mieszkaniu kilogram narkotyków

Blisko 1 kilogram narkotyków zabezpieczyli w mieszkaniu pewnego 37-latka policjanci kryminalni z Elbląga. Zatrzymany został także sam wspomniany 37-latek.

Zatrzymanie to wynik intensywnej pracy operacyjnej policjantów kryminalnych. W mieszkaniu mężczyzny znajdowała się sportowa torba a w niej narkotyki, z których główną część stanowiła amfetamina, był tam także mefedron. Policjanci przy narkotykach znaleźli również elektroniczną wagę.

37-latek był już wcześniej notowany i karany za posiadanie substancji niedozwolonych. W tym przypadku do sądu trafi wniosek o jego tymczasowe aresztowanie.

Za posiadanie znacznej ilości substancji psychotropowej i usiłowanie wprowadzenia jej do obrotu może mu grozić kara do 12 lat pozbawienia wolności.