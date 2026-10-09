UWAGA!

Miał w mieszkaniu kilogram narkotyków

 Elbląg, Miał w mieszkaniu kilogram narkotyków
Fot. FB KMP

Blisko 1 kilogram narkotyków zabezpieczyli w mieszkaniu pewnego 37-latka policjanci kryminalni z Elbląga. Zatrzymany został także sam wspomniany 37-latek.

Zatrzymanie to wynik intensywnej pracy operacyjnej policjantów kryminalnych. W mieszkaniu mężczyzny znajdowała się sportowa torba a w niej narkotyki, z których główną część stanowiła amfetamina, był tam także mefedron. Policjanci przy narkotykach znaleźli również elektroniczną wagę.

37-latek był już wcześniej notowany i karany za posiadanie substancji niedozwolonych. W tym przypadku do sądu trafi wniosek o jego tymczasowe aresztowanie.

Za posiadanie znacznej ilości substancji psychotropowej i usiłowanie wprowadzenia jej do obrotu może mu grozić kara do 12 lat pozbawienia wolności.


A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Prasówka

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
A moim zdaniem...
  • Tyle miał i się nie podzielił? Faktycznie, tylko paka.
    Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
    1
    2
    ale_zbój_dałby_posmakować(2026-10-09)
  • Pewnie wcześniejsze kary były zachęcające do prowadzenia dalszej działalności.
  • Ciekawe, że narkotyki są nielegalne i można trafić do więzienia, a alkohol w pełni legalny, wszędzie reklamowany przez "gwiazdy", można go kupić wszędzie i o każdej porze, nawet rząd czerpie z tego korzyści w postaci akcyzy i podatków.
Reklama