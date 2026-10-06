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Uchybienia w Szpitalu Psychiatrycznym we Fromborku

 Elbląg, FB Szpitala Psychiatrycznego we Fromborku
FB Szpitala Psychiatrycznego we Fromborku

Zamówienia publiczne, samochody służbowe, uchybienia sanitarno-techniczne - te kwestie wzbudziły wątpliwości kontrolerów z Urzędu Marszałkowskiego i Sanepidu podczas doraźnej kontroli (26 marca - 17 kwietnia) Szpitala Psychiatrycznego we Fromborku. Mogły zostać m. in. naruszone przepisy Prawa zamówień publicznych.

- Postępowania były, natomiast były też w nich uchybienia. Zamówienia przeprowadzono nie do końca tak, jak powinno to być wykonane. Analizujemy sprawę i zdecydujemy, czy nie będą podjęte dalsze kroki – mówił dla Radia Olsztyn Łukasz Łukaszewski, dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, odnosząc się do kwestii zamówień publicznych.

Jak podaje rozgłośnia, dyrektor szpitala otrzymał też zalecenia pokontrolne, w tym dotyczące szczegółowego dokumentowania wykorzystania pojazdów służbowych.

Warto zaznaczyć, że w placówce do końca roku potrwa też niezależny audyt zlecony przez marszałka województwa, obejmuje on gospodarowanie majątkiem szpitala, sposób wykorzystania otrzymywanych przez placówkę dofinansowań.

W szpitalu przeprowadzano też w tym roku 7 kontroli Sanepidu, część była związana ze skargami. Nie wszystkie potwierdzono, niemniej jednak:

- W związku z uchybieniami, które inspekcja określa jako wynikające z bieżących zaniedbań, nałożono mandat w wysokości tysiąca złotych. Szpital odwołał się od tej decyzji, jednak sąd ją utrzymał - podaje Radio Olsztyn. Rozgłośnia czeka też na odpowiedzi samego szpitala w sprawach dotyczących poszczególnych kontroli.

 

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A moim zdaniem...
  • Wszędzie jest tak samo, układy i układziki i gruba kasa, na wp jest kolejny milioner z Piszu a NFZ bezradne bo brak kontrolerów! Kpina na milionowe kwoty! Tylko zwykly i starszy czlowiek poniewierany przez lekarzy paniska i omijany w kolejce przez kolesi partyjnych lekarzy !!
  • Medium Jesień, panie, idzie... Zdjęcie tegoroczne?
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    Medium(2026-10-06)
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