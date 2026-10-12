UWAGA!

Alarm nie tylko na Rybnej

 Elbląg, Alarm nie tylko na Rybnej
(fot. archiwum portEl.pl)

Sprawa alarmu w jednej z firm przy ul. Rybnej ma swój ciąg dalszy. Okazuje się, że w miejscu zamieszkania właściciela firmy również znaleziono plastikowe butle z podejrzaną substancją i wystającymi przewodami. Dochodzenie w tej sprawie prowadzi policja.

O sprawie poinformował nas jeden z Czytelników. Zweryfikowaliśmy ten sygnał na policji.

- W miniony czwartek na jednej z posesji w Elblągu znaleziono plastikowe butle z łatwopalną substancją, bardzo podobne do tych, które wcześniej były przyczyną alarmu na terenie firmy przy ul. Rybnej. Najprawdopodobniej zostały pozostawione w tym samym czasie przed tego samego mężczyznę, który został już przez nas zatrzymany i przebywa w areszcie – mówi nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Elblągu.

Z naszych informacji wynika, że do czwartkowej akcji policji doszło na posesji właściciela firmy z ul. Rybnej. Znalezisko zostało zabezpieczone, będzie zapewne kolejnym dowodem w sprawie prowadzonej przeciwko 46-letniemu Grzegorzowi Ch., byłemu pracownikowi firmy.

Przypomnijmy, że 29 września trafił on do aresztu na trzy miesiące. Jest podejrzany o „usiłowanie sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach w postaci eksplozji materiałów łatwopalnych". Mężczyzna miał przyznać się początkowo do pozostawienia łatwopalnej substancji z przewodami i bateriami obok rozdzielni gazu przy ul. Rybnej, ale następnie zeznania odwołał, zasłaniając się niepamięcią.

Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

RG

A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Prawo i porządek

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
A moim zdaniem...
  • „usiłowanie sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach w postaci eksplozji materiałów łatwopalnych"!? Serio? Jeśli ktoś chce dokonać ww czynu to to robi. Tutaj to jakaś maskarada.
  • Co się dzieje widać że kary są, a niskie.
Reklama