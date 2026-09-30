Butle przy gazie na Rybnej miały być wymierzone w byłego pracodawcę

46-letni mężczyzna został zatrzymany przez elbląskich policjantów kryminalnych w związku z podejrzeniem umieszczenia plastikowych pojemników z łatwopalną substancją przy przyłączu gazowym budynku przy ul. Rybnej.

Mężczyzna przyznał się do popełnienia czynu. Jak wynika z dotychczasowych ustaleń policji, jego działanie miało być wymierzone w byłego pracodawcę.

- Zatrzymany okazał się byłym pracownikiem firmy, z którą był związany. Został zwolniony kilkanaście miesięcy temu. Wstępnie, podczas rozmowy z policjantami, przyznał się do umieszczenia pojemników z łatwopalną cieczą - informuje nadkomisarz Krzysztof Nowacki, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Elblągu.

46-latek usłyszy zarzut z art. 163 kodeksu karnego, dotyczący sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach. Za takie przestępstwo może grozić kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Przypomnijmy, że do zdarzenia doszło 28 września. Na terenie jednej z firm przy ul. Rybnej pracownik znalazł butelki z nieznaną substancją, a także wystającymi z nich kabelkami i powiadomił służby. Policja zamknęła dojazd do firm.