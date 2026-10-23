Brutalne tortury i przymusowe kradzieże. Zeznają świadkowie

W piątek (23 października) przed Sądem Okręgowym w Elblągu odbyła się kolejna rozprawa, w której oskarżonymi jest trzech mężczyzn oraz kobieta. Prokuratura zarzuca im wymuszenia rozbójnicze oraz pozbawienie wolności 23-latka połączone ze szczególnym udręczeniem. Według śledczych mężczyzna miał być brutalnie zmuszany do kradzieży w sklepach. Wobec niego miały być używane m.in. paralizator, maczeta i pałka teleskopowa.

W piątek sąd przesłuchał pierwszych świadków w tej sprawie, m.in. policjanta, który w listopadzie ubiegłego roku przyjechał na interwencję do sklepu TEDI na ul. Królewiecką. Wezwanie było do „mężczyzny, który jest zmuszany do kradzieży w sklepie”.

- Na korytarzu sklepu był roztrzęsiony mężczyzna. Opowiedział, że dnia poprzedniego, gdy szedł do sklepu z koleżanką, podjechał jakiś samochód i kazali im wsiąść do niego. Mieli z nim pojechać na ul. Lotniczą. Tam mieli go bić, strzelać do niego z gazówki. Później zaczął opowiadać o dniu dzisiejszym, że przyjechał z dwoma mężczyznami na parking sklepowy przy ul. Królewieckiej. Mieli mu dać mu plecak i kazać wejść do sklepu i coś ukraść: wszystkie artykuły, jakie tylko „idą po kolei” i im oddać te rzeczy. Oni mieli powiedzieć, że jak nie wróci, tu upier.. mu łapy i go spalą. Ten mężczyzna Andrzej wszedł do sklepu i powiedział to wszystko ekspedientce – to zeznania, które funkcjonariusz złożył w toku śledztwa, a które w piątek sąd przytoczył.

Przypomnijmy, że o tej bulwersującej sprawie pisaliśmy już w maju 2026 roku, kiedy Prokuratura Rejonowa w Elblągu skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko: 45-letniemu Danielowi W., 27- letniemu Karolowi Sz., 22-letniemu Łukaszowi Dz. i 42-letniej Katarzynie P. Oprócz 23-letniego Andrzeja Ł., pokrzywdzoną w tej sprawie jest również jego partnerka oraz trzy wspólnoty mieszkaniowe, gdyż jeden z oskarżonych ma zarzut zniszczenia ich mienia.

Danielowi W. oraz Karolowi Sz. przedstawiono zarzuty m.in. z artykułu 189 kodeksu karnego, par. 1 oraz 3, czyli pozbawienie wolności połączone ze szczególnym udręczeniem, gdzie górna granica kary to 25 lat pozbawienia wolności. Przywiązanie do krzesła, uderzenie pięścią w twarz, rażenie paralizatorem, ranienie w rękę maczetą, rozebranie i polanie wodą, uderzanie przedmiotem podobnym do pałki teleskopowej, strzelanie z pistoletu na kulki, uderzanie kulą bilardową włożoną w skarpetę – tego rodzaju przemocy zdaniem prokuratury – mieli dopuścić się oskarżeni wobec 23-latka.

Zarzuty zakwalifikowano jako zbrodnię. Trzem z oskarżonych grozi nawet 25 pozbawienia wolności. Oskarżeni mężczyźni przebywają w areszcie tymczasowym, kobieta odpowiada z wolnej stopy.

Do sprawy wrócimy.