Maczeta, paralizator i kula w skarpecie. Tak zmuszali do kradzieży

Prokurator skierował do sądu akt oskarżania w sprawie znęcania się nad 23-letnim bezdomnym. Oskarżeni to kobieta i trzech mężczyzn, którzy odpowiedzą między innymi za wymuszenia rozbójnicze i pozbawienie wolności połączone ze szczególnym udręczeniem.

Czynów tych oskarżeni mieli się dopuścić od października do grudnia ubiegłego roku. Mężczyzna był w kryzysie bezdomności, a 22-, 27- i 45-latek oraz 42-letnia kobieta, postanowili, że będzie dla nich kradł towar ze sklepów samoobsługowych i marketów.

O tej sytuacji dowiedziała się policjantka, która wcześniej miała kontakt z pokrzywdzonym mężczyzną. W toku prowadzonego postępowania okazało się, że sprawcy mieli zastraszać 23-latka m. in. paralizatorem, maczetą i pałką teleskopową, uderzać kulą bilardową włożoną w skarpetę, strzelać do niego z pistoletu na metalowe kulki. W ten sposób zmuszali go, by kradł dla nich towar ze sklepów.

Zebrany przez policjantów materiał doprowadził do zatrzymania czterech podejrzanych. Aktem oskarżenia objęto 45- letniego Daniela W. , 27- letniego Karola Sz. i 22-letniego Łukasza Dz., którzy przebywają w areszcie tymczasowym oraz 42-letnią Katarzynę P., która odpowie przed sądem z wolnej stopy.

Sprawcom może grozić kara do 10 lat pozbawienia wolności.