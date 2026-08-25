„Chcę dla nich najsurowszej kary”. Ruszył proces wstrząsającej sprawy

We wtorek (25 sierpnia) przed Sądem Okręgowym w Elblągu rozpoczął się proces kobiety i trzech mężczyzn. Prokuratura zarzuca im m.in. wymuszenia rozbójnicze oraz pozbawienie wolności 23-latka połączone ze szczególnym udręczeniem. Według śledczych mężczyzna miał być brutalnie zmuszany do kradzieży w sklepach. Wobec niego miały być używane m.in. paralizator, maczeta i pałka teleskopowa. Zarzuty zakwalifikowano jako zbrodnię. Trzem z oskarżonych grozi nawet 25 pozbawienia wolności.

O tej bulwersującej sprawie pisaliśmy w maju 2026 roku, kiedy Prokuratura Rejonowa w Elblągu skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko: 45-letniemu Danielowi W., 27- letniemu Karolowi Sz., 22-letniemu Łukaszowi Dz. i 42-letniej Katarzynie P. Oprócz 23-letniego Andrzeja Ł., pokrzywdzoną w tej sprawie jest również jego partnerka oraz trzy wspólnoty mieszkaniowe, gdyż jeden z oskarżonych ma zarzut zniszczenia ich mienia.

Danielowi W. oraz Karolowi Sz. przedstawiono zarzuty m.in. z artykułu 189 kodeksu karnego, par. 1 oraz 3, czyli pozbawienie wolności połączone ze szczególnym udręczeniem, gdzie górna granica kary to 25 lat pozbawienia wolności. Przywiązanie do krzesła, uderzenie pięścią w twarz, rażenie paralizatorem, ranienie w rękę maczetą, rozebranie i polanie wodą, uderzanie przedmiotem podobnym do pałki teleskopowej, strzelanie z pistoletu na kulki, uderzanie kulą bilardową włożoną w skarpetę – tego rodzaju przemocy zdaniem prokuratury – mieli dopuścić się oskarżeni wobec 23-latka.

– Poprzez zastosowanie wyżej wymienionej przemocy zmuszono pokrzywdzonego do dokonania kradzieży w sklepie Rossmann i TEDI, w celu przekazania im skradzionych towarów – mówiła prokurator.

Andrzej Ł. miał też być zmuszany do kradzieży w Biedronce oraz zastawienia swojego telefonu komórkowego w lombardzie. Łukaszowi Dz. i Katarzynie P. postawiono m.in. zarzut udziału w tym przestępstwie. Kobieta (Elblążanka, matka szóstki dzieci) jako jedyna przeprosiła obecnego na rozprawie pokrzywdzonego i kilka razy podkreślała, że żałuje swojego czynu (przyznała się do uderzenia 23-latka kulą bilardową włożoną w skarpetę) oraz tego, że nie udzieliła pomocy pokrzywdzonemu.

Daniel W. i Karol Sz. byli już wcześniej karani. Odmówili składania wyjaśnień przed sądem oraz odpowiedzi na pytania. Daniel W. przyznał się jedynie do zarzucanego mu czynu zniszczenia mienia (podpalenia wiaty), Karol Sz. sprostował wcześniej złożone wyjaśnienia.

– Nie raziłem, a postraszyłem paralizatorem pokrzywdzonego. Mam wadę wymowy i pani, która minie przesłuchiwała, źle to zrozumiała – mówił we wtorek przed sądem.

Łukasz Dz. zmienił swoje poprzednie, obciążające innych oskarżonych w tej sprawie wyjaśnienia.

– Nie było żadnego paralizatora, żadnych gróźb, ani nic – mówił przed sądem.

Twierdził, że mówił na komendzie to, co chcieli usłyszeć policjanci.

– Byli agresywni, darli się na mnie i nakłamałem – twierdził mężczyzna. Nie przyznaję się do udziału w przestępstwie.

Na następnej rozprawie sąd przesłucha świadków, m.in. pokrzywdzonego Andrzeja Ł.

- Chciałbym kary jak największej, surowej dla każdego z całej trójki. Potraktowali mnie karygodnie, więc myślę, że po prostu najsurowszy wyrok będzie najlepszą karą dla nich. To miało straszny wpływ na moje życie. Psychika codziennie mi siada, jestem nerwowy przez to. Miałem dostać psychologa, nie dostałem, miałem dostać różnorodną pomoc, nie dostałem. Mam tylko moją przyjaciółkę, która mnie wspiera – powiedział nam pan Andrzej tuż po zakończeniu wtorkowej rozprawy.

Kolejną rozprawę zaplanowano na 14 października. Sąd przedłużył na trzy miesiące areszt dla trzech oskarżonych mężczyzn. Katarzyna P. odpowiada z wolnej stopy.

Przypomnijmy, że pierwsza rozprawa miała się odbyć 21 lipca, jednak Katarzyna P. przedstawiła zwolnienie lekarskie i została przełożona na 25 sierpnia.