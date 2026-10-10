W kominiarkach i z bejsbolem w sobotę pod szkołą...

Czterech nastolatków około południa w sobotę pojawiło się pod Zespołem Szkół Gospodarczych w Elblągu. Założyli kominiarki, mieli ze sobą kij bejsbolowy. Przechodnie, którędy tamtędy przechodzili, wezwali policję.

O sytuacji pod siedzibą ZSG przy ul. Królewieckiej poinformował nas jeden z Czytelników.

- Pod Zespołem Szkól Gospodarczych była dzisiaj około południa jakaś akcja policji. Trzy radiowozy na sygnale. Czy ma to związek z ostatnimi atakami na szkoły? Chciałbym się dowiedzieć, czy szkoła jest bezpieczna? – napisał do nas maila.

Sprawa wyglądała na poważną w obliczu ostatnich wydarzeń w kilku szkołach w kraju i emocji, jakie budzą one w społeczeństwie. Sprawdziliśmy – policja interweniowała na miejscu po telefonie od jednego z przechodniów.

– Czterech nastolatków w wieku od 16 do 18 lat założyli pod szkołą kominiarki, mieli ze sobą kij bejsbolowy. Tłumaczyli policjantom, że kręcą teledysk. Sprawa jest rozpatrywana jako wykroczenie związane z posiadaniem w miejscu publicznym niebezpiecznego narzędzia. Nie ma na razie decyzji o karach czy skierowaniu sprawy do sądu – powiedział nam nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji.

O zachowaniu nastolatków zostali powiadomieni ich prawni opiekunowie.