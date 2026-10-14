15 lat parkrun w Polsce, czyli urodziny wyjątkowej społeczności

W sobotę, 17 października, w 109 miejscach w Polsce (w tym w Elblągu) odbędą się wyjątkowe urodziny. 15 lat świętuje społeczność parkrun Polska, czyli grupa ponad 200 tysięcy osób, które co sobotę o godz. 9 wspólnie pokonują marszem, truchtem lub biegiem dystans 5 km. W tej społeczności najważniejsze nie jest bicie rekordów czy tempo, ale rekreacja i bycie razem. Każdy może dołączyć do parkrun bezpłatnie, wystarczy przyjść w najbliższą sobotę kilka minut przed godz. 9 do Parku Modrzewie.

Idea parkrun jest obecna w Elblągu od czerwca 2021 roku. Dotychczas odbyło się prawie 290 cosobotnich spotkań. W Polsce parkrun istnieje od 15 lat, na świecie – od 21 (powstał w Wielkiej Brytanii). O co w nim chodzi? To społeczność, która spotyka się co sobotę w ponad 20 krajach świata, głównie w parkach, by wspólnie pokonać dystans 5 km: marszem, truchtem, biegiem. „5 km, 15 lat. Razem” – to hasło, które przyświeca 15. urodzinom tej inicjatywy w naszym kraju.

- Dla kogoś urodzinowa sobota 17 października 2026 będzie pierwszym parkrunem, dla innego piętnastym, osiemdziesiątym siódmym, trzysta pięćdziesiątym piątym lub czterysta dwunastym. Każdy będzie miał swój numer... i właśnie o to chodzi. Napiszcie go na koszulce, przypnijcie do ubrania napisany na kartce, namalujcie na ręce lub policzku albo wymyślcie własny sposób i pokażcie, z którym numerem świętujecie 15 lat parkrunu w Polsce – zachęca parkrun Polska, apelując do uczestników zbliżającej się edycji, by przyszli w pomarańczowych koszulkach, barwach parkrun.

W Elblągu co tydzień na parkrun do Parku Modrzewie przychodzi około 90-100 osób, frekwencja systematycznie rośnie. Od początku istnienia tej lokalizacji organizatorzy, którymi są wolontariusze, odnotowali ponad 17 tysięcy ukończeń. Przyczyniło się do tego ponad 2,2 tys. uczestników (średnia frekwencja to więc ok. 8 edycji na osobę). Wielu z nich przychodzi co tydzień.

- Przyszłam tu cztery lata temu i zostałam – mówi Magda, jedna z uczestniczek parkrun,. – Jestem wdzięczna za cudowne towarzystwo. Sobota, godz. 9 to dla mnie najlepszy czas. Mam za sobą 115 biegów, 75 wolontariatów i jestem szczęśliwa.

- Przychodząc co tydzień na 9 w sobotę, mam motywację, by wstać z łóżka, a nie leżeć nie wiadomo do której. Przychodzę, ruszam się i mam nadzieję, że długo będę zdrowa i sprawna fizycznie – dodaje Paulina, kolejna z uczestniczek parkrun.

Społeczność parkrun zaprasza do udziału w spotkaniach wszystkich chętnych, niezależnie od wieku. Najważniejszą zasadą jest to, że nikt z uczestników nie jest ostatni, to miejsce zawsze jest zarezerwowane dla wolontariusza zamykającego stawkę, który pokonuje trasę wolniej od najwolniejszego uczestnika.

W Elblągu dodatkową korzyść z udziału w parkrun mogę też odnieść uczniowie. Za każdą obecność na parkrun zbierają pieczątki, za sześć obecności nauczyciel wstawia szóstkę z wuefu do dziennika.