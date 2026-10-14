Kolejny spacer śladami historii

W przyszłą sobotę, 17 października w godzinach od 11 do 13, w ramach projektu ”Elbląskie kobiety dla miasta. 80 lat działalności Ligi Kobiet Polskich w Elblągu” odbędzie się kolejny spacer historyczny ulicami Elbląga.

Uczestnicy ostatniego, który odbył się 10 października mieli okazję dowiedzieć się gdzie w Elblągu znajduje się Skwer Kobiet, poznać historię formy przestrzennej pierwszej kobiety Jetta Donega, odkryć konika Erny Becker – Kahns, uratowanego przez elblążan, poznać historię Babci Agatki, czyli Heleny Stachnowicz, dowiedzieć się gdzie popełniono morderstwo, które stało się kanwą powstania pierwszego kryminału elbląskiej pisarki Agnieszki Pietrzyk. Mural Adriany Ronżewskiej–Kotyńskiej odsłonił ponad stuletnią historię Elbląskich Tramwajów. Uczestnicy spaceru odkrywali kolejno sekrety Niny Bańkowskiej i Ireny Pawowicz, średniowiecznych elbląskich kobiet, które uratowały miasto przed najazdem Świętopełka II, dowiedzieli się o odkryciach Wiesławy Rynkiewicz–Domino . Poznali też niecodzienną handlarkę rybami nad rzeką Elbląg, która nie dość, że potrafiła zrobić awanturę nieuprzejmemu klientowi, to biedak miał już zakaz zakupów. Zobaczyli dlaczego elbląska starówka wygląda już inaczej niż niegdyś dzięki autorskiemu projektowi Marii Lubockiej–Hoffman. Panie z domu królów i siostry Horn, zrobiły wrażenie. Galeria El odsłoniła sztukę Magdaleny Abakanowicz, Magdaleny Więcek Wnuk i Katarzyny Kobro. Można się było dowiedzieć co łączy Augustę Wiktorię, Wandę Kwietniewską, Helenę Pilejczyk i Dianę.

Dla miłośników miejskiej historii Liga Kobiet Polskich przygotowała kolejny spacer śladem elbląskich kobiet. Gości poprowadzi Adriana Stukowicz, przewodnik PTTK. Tym razem spacer będzie poświęcony kobietom związanym z elbląskimi zakładami pracy i tymi przedwojennymi i tymi współczesnymi. Rozpocznie się tak jak pierwszy, na Skwerze Kobiet przy wejściu do Parku Planty. Uczestnicy spaceru dowiedzą się jaka była ich rola w Fabryce cygar, co robiły w Stoczni Schichaua i w Zamechu. Czym był Kongres Marzycielek i jak elbląskie kobiety wpływały na życie mieszkańców dzięki pracy w Truso i Plastyku. Zakończenie spaceru odbędzie się w elbląskim muzeum, gdzie również będzie można usłyszeć wiele ciekawych historii. Jeśli tych tajemnic komuś będzie za mało, można będzie również poznać ciekawe wydarzenia związane z budynkiem podzamcza.