Emilia Zawisza na Pucharach Świata

Łyżwiarka szybka Vikinga Elbląg Emilia Zawisza z bardzo dobrej strony pokazała się na ostatnich zawodach z cyklu Pucharu Świata Juniorów.

Emilia Zawisza udanie rozpoczęła sezon startowy. Za nią są już dwa starty w Pucharach Świata Juniorów. W Mediolanie na dystansie 3000 metrów zajęła wysokie 5 i 7 miejsce. Do tego dołożyła 12. pozycję na 1500 metrów. W biegu drużynowym Polki w składzie Nadia Machała, Lena Budzan i Emilia Zawisza zajęły ósme miejsce.

Tydzień później w Collabo na 3000 metrów elblążanka była szósta i ósma. W klasyfikacji ogólnej na dystansie 3000 metrów łyżwiarka Vikinga jest trzecia. Przed nią jeszcze finałowy Puchar Świata Juniorów, który odbędzie się w niemieckim Inzell 21 – 22 lutego.