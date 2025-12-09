Francuskie sukcesy Ataku

W miniony weekend w miejscowości Houlgate we Francji odbył się ostatni w tym roku Puchar Europy w Judo OzN organizowany przez European Judo Union.

W ośrodku przygotowań olimpijskich rywalizowało 200 zawodników z 12 europejskich krajów. Dzięki wsparciu prezydenta Elbląga Pana Michała Missana i Gminy Miasta Elbląg w turnieju wzięło udział ośmiu zawodników IKS ATAK, którzy na co dzień trenują pod okiem Pauliny Dąbrowskiej i Michała Dąbrowskiego.

Zawodnicy zdobyli następujące miejsca na podium w odpowiednich dla siebie grupach sprawnościowych i wagowych.

Złoto

Anna Rybicka

Alicja Wasiak -

Michał Piróg

Mateusz Okoński

Srebro

Weronika Fercho

Mateusz Bielecki

Konrad Szumski

V miejsce

Marcin Liszcz - po pierwszej wygranej, kontuzja uniemożliwiła kontynuację walk.

Udział w turnieju był podsumowaniem całorocznej pracy naszych zawodników, a także nowym doświadczeniem z którego czerpiemy naukę i wyciągamy wnioski. Każdy wyjazd to także kolejny poziom samodzielności, przełamywania swoich barier i ograniczeń, a także nawiązywanie nowych kontaktów i znajomości.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do wyjazdu, w szczególności pani trenerce Paulinie, a także rodzicom za zaufanie i wsparcie.