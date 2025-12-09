Zimowy plan na dobrą formę
Gdy za oknem szybciej zapada zmrok, ruch staje się najlepszym sposobem na poprawę nastroju i utrzymanie energii. Właśnie temu służy program Aktywuj się z MOSiR-em – różnorodne zajęcia, dostępne przez cały tydzień, pozwalają każdemu znaleźć chwilę dla siebie.
ZAJĘCIA FITNESS
• Joga – poniedziałki i środy, godz. 18:00 - Lodowisko Helena
Spokojna forma ruchu poprawiająca elastyczność, koncentrację i komfort pracy z oddechem.
• Pilates – wtorki i czwartki, godz. 17:15 i godz. 18:15 - Lodowisko Helena
Trening wzmacniający mięśnie głębokie, polecany osobom pracującym siedząco i dbającym o stabilizację.
• FitStep – poniedziałki i środy, godz. 20:15; piątki, godz. 17:30 - Lodowisko Helena
Połączenie rytmu, prostych choreografii i fitnessu – idealna propozycja dla tych, którzy lubią energię muzyki.
• Turbo Spalanie – poniedziałki i środy, godz. 19:15; piątki, godz. 18:30 - Lodowisko Helena
Intensywny trening interwałowy dla osób, które chcą poprawić kondycję i efektywnie spalać kalorie.
• Zumba – wtorki godz. 19:30 (gr. początkująca) i 20:30 (gr. zaawansowana); czwartki godz. 19:30 (gr. zaawansowana) i 20:30 (gr. początkująca); soboty, 12:15, Lodowisko Helena
Dynamiczny trening taneczny łączący muzykę, ruch i pozytywną energię.
• Zumba Kids – soboty, godz. 10:00 (grupa przedszkolna) i godz. 11:00 (grupa szkolna), Lodowisko Helena
Zajęcia dla dzieci rozwijające koordynację, rytm i zamiłowanie do aktywności.
• Zdrowy Kręgosłup – środy, godz. 19:15 - Kryta Pływalnia
Ćwiczenia profilaktyczne wzmacniające mięśnie posturalne i redukujące dolegliwości wynikające z napięć i przeciążeń.
AKTYWNOŚĆ W WODZIE
• Poranki z Aqua Fitness – poniedziałki i środy, godz. 8:30 - CRW Dolinka
Poranny trening pobudzający do aktywnego rozpoczęcia dnia.
• Aqua Fitness – poniedziałki, środy i piątki, godz. 20:05 - Kryta Pływalnia
• Aqua Fitness – wtorki i czwartki, godz. 19:45 - CRW Dolinka
Energetyczny trening w wodzie, który jednocześnie wzmacnia mięśnie i odciąża stawy.
• Aqua Senior – środy, godz. 9:15 - CRW Dolinka
• Aqua Senior – soboty, godz. 11:00 i 12:00 - Kryta Pływalnia
Zajęcia o łagodniejszej intensywności, stworzone dla osób potrzebujących bezpiecznego i przyjaznego stawom rodzaju ruchu.
PROGRAM DLA KAŻDEGO
Program „Aktywuj się z MOSiR-em” to otwarta przestrzeń do ruchu dla każdego – niezależnie od wieku, doświadczenia czy tempa życia. Każdy może znaleźć tu coś dla siebie i trenować w takim stylu, który daje satysfakcję. Warto spróbować, bo nawet jeden trening potrafi zrobić dużą różnicę w codziennym samopoczuciu.