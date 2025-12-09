Zimowy plan na dobrą formę

Gdy za oknem szybciej zapada zmrok, ruch staje się najlepszym sposobem na poprawę nastroju i utrzymanie energii. Właśnie temu służy program Aktywuj się z MOSiR-em – różnorodne zajęcia, dostępne przez cały tydzień, pozwalają każdemu znaleźć chwilę dla siebie.

ZAJĘCIA FITNESS

• Joga – poniedziałki i środy, godz. 18:00 - Lodowisko Helena

Spokojna forma ruchu poprawiająca elastyczność, koncentrację i komfort pracy z oddechem.

• Pilates – wtorki i czwartki, godz. 17:15 i godz. 18:15 - Lodowisko Helena

Trening wzmacniający mięśnie głębokie, polecany osobom pracującym siedząco i dbającym o stabilizację.

• FitStep – poniedziałki i środy, godz. 20:15; piątki, godz. 17:30 - Lodowisko Helena

Połączenie rytmu, prostych choreografii i fitnessu – idealna propozycja dla tych, którzy lubią energię muzyki.

• Turbo Spalanie – poniedziałki i środy, godz. 19:15; piątki, godz. 18:30 - Lodowisko Helena

Intensywny trening interwałowy dla osób, które chcą poprawić kondycję i efektywnie spalać kalorie.

• Zumba – wtorki godz. 19:30 (gr. początkująca) i 20:30 (gr. zaawansowana); czwartki godz. 19:30 (gr. zaawansowana) i 20:30 (gr. początkująca); soboty, 12:15, Lodowisko Helena

Dynamiczny trening taneczny łączący muzykę, ruch i pozytywną energię.

• Zumba Kids – soboty, godz. 10:00 (grupa przedszkolna) i godz. 11:00 (grupa szkolna), Lodowisko Helena

Zajęcia dla dzieci rozwijające koordynację, rytm i zamiłowanie do aktywności.

• Zdrowy Kręgosłup – środy, godz. 19:15 - Kryta Pływalnia

Ćwiczenia profilaktyczne wzmacniające mięśnie posturalne i redukujące dolegliwości wynikające z napięć i przeciążeń.

AKTYWNOŚĆ W WODZIE

• Poranki z Aqua Fitness – poniedziałki i środy, godz. 8:30 - CRW Dolinka

Poranny trening pobudzający do aktywnego rozpoczęcia dnia.

• Aqua Fitness – poniedziałki, środy i piątki, godz. 20:05 - Kryta Pływalnia

• Aqua Fitness – wtorki i czwartki, godz. 19:45 - CRW Dolinka

Energetyczny trening w wodzie, który jednocześnie wzmacnia mięśnie i odciąża stawy.

• Aqua Senior – środy, godz. 9:15 - CRW Dolinka

• Aqua Senior – soboty, godz. 11:00 i 12:00 - Kryta Pływalnia

Zajęcia o łagodniejszej intensywności, stworzone dla osób potrzebujących bezpiecznego i przyjaznego stawom rodzaju ruchu.

PROGRAM DLA KAŻDEGO

Program „Aktywuj się z MOSiR-em” to otwarta przestrzeń do ruchu dla każdego – niezależnie od wieku, doświadczenia czy tempa życia. Każdy może znaleźć tu coś dla siebie i trenować w takim stylu, który daje satysfakcję. Warto spróbować, bo nawet jeden trening potrafi zrobić dużą różnicę w codziennym samopoczuciu.