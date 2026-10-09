Alicante mieszkania na sprzedaż - dlaczego popyt wciąż rośnie

Jeszcze niedawno Alicante było dla wielu Polaków przede wszystkim bramą na Costa Blanca. Dziś coraz częściej staje się miejscem do życia, pracy zdalnej lub zakupu drugiego domu. Nic więc dziwnego, że Alicante mieszkania na sprzedaż to hasło wyszukiwane przez osoby, które oczekują nie tylko słońca i bliskości plaży, lecz także dobrej infrastruktury, wygodnych połączeń lotniczych i rynku aktywnego przez cały rok.

Zagraniczni kupujący napędzają rynek

Według najnowszego rocznego zestawienia hiszpańskich rejestratorów cudzoziemcy odpowiadali za 43,29% zakupów mieszkań w prowincji Alicante. Popyt tworzą zarówno osoby przeprowadzające się na stałe, jak i nabywcy szukający miejsca na zimowe pobyty, wakacje lub długoterminowy wynajem.

Zainteresowanie utrzymuje się również dlatego, że najbardziej poszukiwanych nieruchomości nie przybywa równie szybko jak kupujących. Mieszkania w Alicante na sprzedaż z tarasem, garażem, windą i dogodnym dojściem do morza często mają niewiele porównywalnych alternatyw.

Lotnisko i całoroczna infrastruktura

Alicante nie funkcjonuje wyłącznie jako sezonowy kurort. Miasto oferuje szkoły, uczelnie, szpitale, komunikację tramwajową i centra handlowe. Lotnisko Alicante-Elche obsłużyło blisko 20 mln pasażerów w ciągu roku, a około 85% ruchu stanowiły połączenia międzynarodowe. Dla kupujących z Polski oznacza to łatwiejsze planowanie pobytów i lepszą dostępność nieruchomości.

Ceny mieszkań w Alicante zależą od mikrolokalizacji

Rynek nieruchomości w Alicante nie jest jednolity. Dwa lokale o podobnym metrażu mogą różnić się ceną o dziesiątki tysięcy euro, zależnie od ulicy, piętra, standardu i parkingu.

Najczęściej porównywane lokalizacje to:

centrum i okolice plaży Postiguet, wybierane przez osoby ceniące miejski styl życia;

Playa de San Juan, znana z szerokiej plaży i osiedli z basenami;

PAU 5, popularne wśród rodzin i nabywców szukających nowoczesnych apartamentów;

dzielnice położone dalej od morza, gdzie za podobny budżet można znaleźć większy metraż.

Apartamenty w Alicante przy plaży nie zawsze będą najlepszym wyborem. Przy stałym zamieszkaniu ważniejsze mogą być spokojne otoczenie, komunikacja i koszty wspólnoty. Z kolei mieszkanie na Costa Blanca przeznaczone na częste pobyty powinno mieć prosty dojazd z lotniska.

Rynek pierwotny czy wtórny?

Nowe mieszkania w Alicante zwykle oferują lepszą efektywność energetyczną, nowoczesne instalacje, garaż i części wspólne. Trzeba jednak sprawdzić harmonogram budowy, standard wykończenia i zakres wyposażenia.

Nieruchomości z rynku wtórnego mogą mieć lepsze położenie i być dostępne od razu, lecz wymagają kontroli instalacji, elewacji, windy, planowanych remontów wspólnoty i zgodności powierzchni z rejestrem.

Ile naprawdę kosztuje zakup?

Przy zakupie mieszkania w Hiszpanii cena z ogłoszenia nie jest kwotą końcową. Na rynku wtórnym w regionie Walencji ogólna stawka podatku ITP wynosi 9%. Przy zakupie od dewelopera stosuje się 10% VAT oraz podatek AJD. Do tego dochodzą koszty notarialne, rejestrowe i prawne.

Osoba dysponująca budżetem 300 000 euro nie powinna więc przeznaczać całej kwoty na cenę nieruchomości. Najpierw warto obliczyć podatki i opłaty dla konkretnego lokalu, a dopiero później ustalić maksymalną cenę zakupu.

Przed wpłatą rezerwacji należy sprawdzić:

stan prawny i ewentualne obciążenia;

zadłużenie wobec wspólnoty;

wysokość podatku IBI i opłat administracyjnych;

pozwolenie na użytkowanie;

zasady wynajmu krótkoterminowego w danej lokalizacji.

Dlaczego popyt może pozostać wysoki?

Alicante łączy łagodny klimat, rozwiniętą infrastrukturę, międzynarodowe lotnisko i ograniczoną podaż lokali blisko morza. Nie oznacza to jednak, że każda oferta jest opłacalna. Największe znaczenie mają cena w relacji do lokalizacji, stan budynku i koszty utrzymania.

Zamiast czekać na idealny moment, warto określić budżet całkowity, wybrać dwie lub trzy dzielnice i porównywać nieruchomości. Takie podejście zmniejsza ryzyko decyzji pod wpływem zdjęć lub presji czasu.

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