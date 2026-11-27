Tymczasowa organizacja ruchu na starówce

W związku z organizacją Elbląskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego informujemy mieszkańców oraz kierowców o czasowych zmianach w organizacji ruchu na terenie Starego Miasta.

Ulice wyłączone z ruchu (oznaczone na mapie kolorem czerwonym). Od godz. 17:00 dnia 04 grudnia - do 21:00 dnia 6 grudnia drogi na poniższych odcinkach zostają całkowicie zamknięte dla ruchu kołowego, możliwy będzie jedynie dojazd do miejsca zamieszkania dla mieszkańców Starego Miasta.

Dotyczy ulic:

ulica Kowalska wyłączona z ruchu (z wyjątkiem mieszkańców ulicy Kowalskiej),

ulica Bednarska wyłączona z ruchu (z wyjątkiem mieszkańców ulicy Bednarskiej),

ulica Wieżowa wyłączona z ruchu (z wyjątkiem mieszkańców ulicy Wieżowej),

ulica Studzienna zmiana od ul. Kuśnierskiej do skrzyżowania z ul. Stary Rynek, wyłączona z ruchu (z wyjątkiem mieszkańców ulicy Studziennej),

ulica Garbary od ul. Przymurze do skrzyżowania z ul. Stary Rynek, wyłączona z ruchu (z wyjątkiem mieszkańców Garbary)

ulica Stary Rynek całkowicie wyłączona z ruchu.

Ulica mostowa – RUCH BĘDZIE ODBYWAŁ SIĘ JEDNOKIERUNKOWO WG. KIERUNKU STRZAŁEK NA MAPIE TJ. OD ULICY WODNEJ W STRONĘ ULICY STARY RYNEK.

Tymczasowa zmiana kierunku ruchu oznaczona na mapie kolorem żółtym. Zmiany następują od godz. 5:00 dnia 03 grudnia – do godz. 14:00 dnia 7 grudnia.

Prosimy kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie się do tymczasowych znaków drogowych oraz o korzystanie z wyznaczonych parkingów w pobliżu Starego Miasta wyznaczonych na mapie. W trosce o sprawną komunikację uruchomiona zostanie infolinia pod numerem 55 239 30 42, czynna w godzinach od 8:00 do 20:00 od 3 do 6 grudnia. Pod tym numerem będzie można uzyskać szczegółowe informacje na temat organizacji ruchu i pomoc w kwestiach związanych z dojazdem na terenie Starego Miasta. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy i zapraszamy do wspólnego świętowania podczas jarmarku.