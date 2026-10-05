BHP PRABE. Szykujemy się do zimy!

Hurtownia BHP PRABE to jeden z ważniejszych dostawców odzieży i butów roboczych w regionie. Sprzedają produkty w siedzibie przy ulicy Grunwaldzkiej 2/b12, a także poprzez swoją stronę internetową www.prabe.pl.

Jak co roku, połowa września to okres przygotowań do zimy. Do hurtowni BHP PRABE już dojeżdżają produkty zimowe przeznaczone dla pracowników firm oraz klientów detalicznych.

Najczęściej kupowana odzież w tym okresie to na przykład kurtki softshellowe, z taśmami fluorescencyjnymi oraz wszytymi wstawkami w jaskrawych, dobrze widocznych kolorach. Tkanina główna to poliester, a wewnątrz ocieplenie jest z watoliny, która nie krępuje ruchów podczas pracy. W ofercie jest kilka modeli, a ceny zaczynają się od 230 zł za sztukę w detalu. Przy większych zakupach można liczyć na rabaty.

Dużym zainteresowaniem cieszą się spodnie sofshellowe - zimówki. Ich atutem są odpinane szelki. Tkanina na całej powierzchni to softshell impregnowany, więc nie chłonie mocno wody, a i brud nie przylega zbyt trwale. Na całej długości są 3-milimetrowe paski odblaskowe, a wewnątrz ocieplenie polarowe. Plusem są pojemne solidnie szyte kieszenie, a tkanina jest delikatnie elastyczna, przez co łatwo w niej chodzić. Użyte materiały są lekkie, a cena zaczyna się już od 189 zł brutto przy zakupie detalicznym.

W ostatnich latach zwiększyła się w hurtowni BHP PRABE sprzedaż kurtek przedłużanych w kolorze seledynowym z pasami odblaskowymi i ocieplaczem. Wykorzystany w nich materiał ma także wysoką nieprzepuszczalność wiatru, przez co jest chętnie kupowana przez budowlańców, drogowców, a nawet pracowników platform wiertniczych. Ceny detaliczne brutto w tym roku zaczynają się już od 179 zł za sztukę w zakupie detalicznym.

Ważnym elementem ubrania w okresie miesięcy zimnych są rękawice ocieplane. Dzięki wewnętrznej wyściółce frotte bardzo dobrze utrzymują ciepło. Zewnętrzna tkanina to przędza akrylowa. Rękawice od strony dłoni są powlekane lateksem, który nie tylko wzmacnia tkaninę i przedłuża jej żywotność ale też powoduje lepszą przyczepność dłoni do używanego narzędzia. A to zwiększa bezpieczeństwo. Dlatego sprawdzają się na budowach i w zakładach przemysłowych. Ceny za jedną parę przy zakupie detalicznym zaczynają się od 4,99 zł.

Najpopularniejsze robocze buty zimowe tego chłodnego sezonu zaczynają się już od 299 zł brutto przy detalicznym zakupie jednej pary. Ta cena wynika z użytych materiałów do ich produkcji. Wykonane z bawolej skóry, mają kompozytowy podnosek oraz wodoodporną membranę zabezpieczającą przemoczeniu. Kevlarowa wkładka antyprzebiciowa, odporność na wysoką temperaturę oraz odporność na kontakt z olejami sprawia, że ten model spełnia warunki klasyfikacji na S3. Obuwie to jest bardzo chwalone i polecane przez stałych klientów. Występuje w opcji wiązanej na sznurówki lub z systemem BOA.

Więcej szczegółowych informacji o odzieży i butach roboczych otrzymacie Państwo na miejscu w hurtowni BHP PRABE przy ulicy Grunwaldzkiej 2/b12 w Elblągu. Wysoko wykwalifikowany i przeszkolony personel chętnie pomoże w doborze odpowiednich produktów. Dla kontrahentów firmowych PRABE oferuje atrakcyjne rabaty oraz zachęcające warunki zakupów. Firma PRABE jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00-16:00. Dla klientów spoza Elbląga PRABE oferuje wysyłkę towaru kurierem, a przy dużych zakupach jest możliwość dowozu do klienta.

Serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy.

Do zobaczenia!