Budowa, rodzaje szamb betonowych, zalety i wady

Budowa domu jednorodzinnego to konieczność mierzenia się z wieloma wyzwaniami. Jednym z nich jest bezpieczne, zgodne z przepisami odprowadzanie nieczystości z gospodarstwa domowego. Jeśli nie masz możliwości podłączenia budynku do zbiorczej sieci kanalizacyjnej, to musisz szukać alternatywnego rozwiązania. Najlepszym i zalecanym przez ekspertów od lat pozostaje pojemny zbiornik bezodpływowy o dużej pojemności, a spośród tego typu konstrukcji na plus wyróżniają się zbiorniki betonowe. Dlatego warto dowiedzieć się, jak powstają, jakie są ich rodzaje i dlaczego cieszą się największym zaufaniem użytkowników.

​Czym właściwie jest szambo betonowe na ścieki?

Szamba betonowe, dostępne w różnych wielkościach i pojemnościach, to szczelne zbiorniki na nieczystości montowane pod powierzchnią ziemi na posesji. Ich głównym zadaniem jest gromadzenie ścieków do momentu ich usunięcia przez pojazd asenizacyjny.

Robione są z najlepszych jakościowo materiałów, znoszących bez uszczerbku duże obciążenia zewnętrzne i zachowujące pełną szczelność, są jednocześnie bezpieczne dla środowiska naturalnego.

Jak wygląda i powstaje betonowy zbiornik na nieczystości?

Zbiornik do odprowadzania ścieków to prostopadłościenna konstrukcja, monolityczny, bezszwowy odlew, wyróżniający się wyjątkowo grubymi ścianami i dnem. Brak połączeń między nimi eliminuje tzw. słabe punkty, które z czasem mogłyby pękać i zwiększać ryzyko wycieku niebezpiecznej zawartości.

To prostokątne pudełko nakrywa dopasowana, także betonowa pokrywa (standardowa lub najazdowa) mocowana klejem mrozoodpornym, w której producent umieszcza kominki rewizyjne po jednym na każdą komorę. Są zamykane betonowymi lub żeliwnymi włazami i pozwalają kontrolować poziom napełnienia oraz opróżniać szambo.

Budowa szamba tylko pozornie nie jest skomplikowana, w rzeczywistości stanowi połączenie przemyślanego projektu, zaawansowanych materiałów i nowoczesnych technik produkcji:

​I. Wysokiej klasy mieszanek betonowych

Do ich przygotowania używa się betonu klasy od C20/25 do C30/37, mieszanego z różnymi dodatkami. Odpowiadają one między innymi za większą odporność na wilgoć, czy na ściskanie, dlatego beton lepiej sprawdza się w tym celu niż wiele tworzyw sztucznych.

​II. Stali zbrojeniowej

W postaci grubych, żebrowanych prętów, z których robi się stalowe zbrojenie szamba. Jest ono zatapiane bezpośrednio w betonowej konstrukcji podczas jej odlewania, nadając jej wytrzymałość na obciążenia dynamiczne i statyczne, w tym na nacisk gleby.

​III. Wibrowania betonu po wlaniu do formy

Jeśli szambo ma mieć wymaganą trwałość i odporność na uszkodzenia, to beton wlany do formy trzeba poddać procesowi wibrowania. Ma to na celu usunięcie z niego wszystkich pęcherzyków powietrza i zagęszczenie mieszanki, co poprawia także jej szczelność.

​IV. Nałożenie hydroizolacji

Mimo że sam beton jest nieprzepuszczalny dla wilgoci, to na powierzchnie zewnętrzne zbiornika i jego pokrywę nakłada się grubą warstwę hydroizolacji. Najczęściej jest to masa asfaltowo-bitumiczna, dokładnie wypełniające wszystkie szczeliny i chroniąca przed wyciekiem zawartości oraz dostaniem się do środka wód gruntowych.

​Które rodzaje szamb betonowych spełnią Twoje wymagania?

Wiesz już, jak wygląda budowa szamba z betonu, podobnie są robione inne konstrukcje z tego materiału, przykładowo popularne betonowe piwniczki ogrodowe. Teraz powinieneś poznać rodzaje zbiorników na ścieki, co może ułatwić wybór odpowiedniego szamba betonowego dla Twojej rodziny.

Wybierając szambo, nie możesz kierować się tylko jego niską ceną, równie ważne są inne czynniki decydujące o komforcie użytkowania. Musisz wziąć pod uwagę:

liczbę domowników;

ilość produkowanych przez nich ścieków;

powierzchnię działki, warunkującą wielkość zbiornika;

częstotliwość opróżniania, korzystania z usług firmy asenizacyjnej.

Dopiero na podstawie tych informacji możesz wybrać szambo spełniające wszystkie stawiane przed nim wymagania, a dwa najpopularniejsze rodzaje to:

​I. Szamba jednokomorowe

Najprostsze, najczęściej wybierane, dostępne u producentów w różnych wielkościach i pojemnościach, np. niezwykle popularne szambo betonowe 10 m3. Sprawdzą się wszędzie, gdzie nie doprowadzono miejskiej kanalizacji:

w domach jednorodzinnych;

mniejszych gospodarstwach rolnych;

domkach letniskowych.

Ścieki płynne i stałe spływają do jednej komory, co oznacza konieczność częstszego opróżniania, co najmniej raz na kilka tygodni, aby uniknąć przelania się ścieków i skażenia nimi środowiska naturalnego, w tym ujęć wody pitnej.

​II. Szamba dwukomorowe

Szamba tego typu są bardziej praktyczne, złożone z dwóch komór przedzielonych ścianą z zamontowaną w niej rurą przelewową. Ścieki stałe pozostają w pierwszej komorze, można je samodzielnie oczyszczać, wlewając do nich specjalne preparaty.

Do drugiej komory przepływają więc oczyszczone, stanowiące mniejsze zagrożenie. Betonowe szambo z dwoma komorami możesz z powodzeniem wykorzystać do budowy ekologicznej, przydomowej oczyszczalni ścieków, np. z systemem drenażu rozsączającego je po oczyszczeniu prosto do gruntu.

​Jakie są zalety szamb betonowych? Dlaczego są lepsze od szamb plastikowych?

W ostatnich latach na rynku pojawiło się wiele modeli zbiorników wykonanych z tworzyw sztucznych. Mimo to nadal największym zainteresowaniem przyszłych użytkowników cieszą się modele zrobione ze zbrojonego betonu. Wpływ na to mają ich liczne zalety, spośród których warto podkreślić:

​I. Wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne

Wynikającą z samej konstrukcji, użytych materiałów i zaawansowanego procesu produkcji szamb. Dzięki temu stają się one niemal całkowicie odporne na uszkodzenia mechaniczne, zwłaszcza oddziałujące na nie duże siły nacisku.

Można je więc bez problemów montować np. pod podjazdami, czy przed garażem, a gdy zamontujemy na nich wzmacnianą płytę najazdową, to oprą się nawet masie pojazdów ciężarowych.

​II. Stabilne położenie na działce

Szamba jednokomorowe i dwukomorowe cechuje duża masa, sięgająca, w zależności od modelu, od kilku do kilkunastu ton. Nie jest to jednak wadą, lecz zaletą, dzięki temu zbiornik zawsze pewnie spoczywa na miejscu, w przygotowanym wykopie, bez ryzyka przesunięcia go np. w wyniku agresywnego działania wód gruntowych.

Jest to kolejna zaleta odróżniająca je od modeli plastikowych, wymagających często specjalnego mocowania do podłoża, a i tak istnieje ryzyko ich wypchnięcia na powierzchnię.

​III. Wysoka trwałość, długowieczność i uniwersalne zastosowanie

Zbiornik zrobiony z odpowiednich gatunków betonu może, przy prawidłowej eksploatacji przetrwać wręcz całe pokolenia bez ryzyka uszkodzenia czy rozszczelnienia. Wytrzymałość i odporność betonu, zabezpieczonego przed działaniem czynników biologicznych i chemicznych, jest szacowana na co najmniej kilkadziesiąt lat.

Zbiornik z betonu nadaje się także to innych celów niż przechowywanie nieczystości. Możesz go wykorzystać do gromadzenia wody deszczowej, a w gospodarstwie rolnym jako zbiornik na gnojowicę.

​Jakie wady szamb betonowych powinieneś poznać?

Z zaletami takich solidnych konstrukcji trudno jest dyskutować, lecz, jak wszystko, mają też pewne wady, o których powinieneś wiedzieć. Jest to między innymi wspomniana wielotonowa masa, która może utrudniać transport i montaż, dlatego należy powierzyć je firmie, w której kupujesz zbiornik.

Zostanie dowieziony na Twoją posesję samochodem ciężarowym wyposażonym w dźwig HDS, opuszczony do wykopu i podłączony do domowej instalacji kanalizacyjnej. Koszty transportu i montażu nie są wygórowane, więc zdecydowanie warto skorzystać z tych usług.