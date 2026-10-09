Dobre wieści dla fanów Agnieszki Pietrzyk

Miłość do Elbląga, mroczne zagadki i niepowtarzalny klimat – to znaki rozpoznawcze powieści Agnieszki Pietrzyk. Podczas czwartej już wizyty w elbląskiej księgarni Quo Vadis autorka zdradziła kulisy swojej pracy.

Agnieszka Pietrzyk to jedna z najpopularniejszych polskich autorek kryminałów i thrillerów, a prywatnie Elblążanka z urodzenia i wyboru. Swoją karierę pisarską rozpoczęła od debiutu, w którym udowodniła, że doskonale czuje klimat budowania napięcia, skomplikowanych intryg i wyrazistych postaci. Szerokie uznanie czytelników w całej Polsce przyniósł jej m.in. głośny thriller „Zostań w domu”, osiągając imponujący nakład 7 tysięcy egzemplarzy. Pietrzyk słynie z tego, że w swoich powieściach niezwykle sprawnie wplata lokalny kolor – akcję wielu książek osadza w rodzinnym Elblągu (m.in. na Zawadzie czy wokół „Hotelu pod Lwem”), co czyni jej twórczość wyjątkowo bliską sercom lokalnych czytelników.

Spotkania z czytelnikami w elbląskiej księgarni Quo Vadis stają się już tradycją – pisarka odwiedziła to urokliwe miejsce już po raz czwarty. Okazja do rozmowy była doprawdy wyjątkowa, bowiem rok 2026 obfituje w wielkie wydarzenia wydawnicze w dorobku autorki!

Mijający rok to czas aż dwóch gorących premier. W maju ukazała się entuzjastycznie przyjęta przez czytelników „Autostrada”, a już prawdopodobnie zimą na półki trafi kolejna powieść pod roboczym tytułem „Zasypani”. Choć pisarka nie zdradziła szczegółów fabuły, jedno jest pewne – będzie to murowany hit i doskonały pomysł na prezent pod choinkę!

Rok 2026 to także gratka dla osób, które chcą uzupełnić swoje domowe biblioteczki o klasyczne pozycje autorki. Do księgarń trafiły wznowienia:

- „Pałacu tajemnic”

- „Śmierci kolekcjonera” – pierwszego elbląskiego kryminału autorki (od września w nowej, dopracowanej i jeszcze bardziej dynamicznej wersji),

- a w planach jest jeszcze ponowne wydanie powieści „Czas na miłość, czas na śmierć”.

Podczas spotkania autorka zdradziła m.in. kulisy poprawiania własnych dzieł po latach oraz opowiedziała o niezwykłym „drugim życiu” bestselleru „Zostań w domu”, który w czasie pandemii zyskał ogromną popularność. Rozmowę zdominował jednak wątek Elbląga w literaturze. Jak zauważyła pisarka, o ile czytelnicy z Polski skupiają się głównie na intrydze kryminalnej, o tyle dla Elblążan kluczowy jest lokalny klimat i rozpoznawalne miejsca.

Nie miałeś okazji uczestniczyć w spotkaniu? Nic straconego! Warto odwiedzić elbląską księgarnię Quo Vadis, gdzie czeka na Was wyjątkowa okazja – możecie nabyć powieści Agnieszki Pietrzyk wraz z osobistym autografem pisarki! To idealna okazja, by sprawić prezent sobie lub bliskim i wesprzeć lokalną kulturę. Zapraszamy do Quo Vadis!

Quo Vadis

ul. 1 Maja 35

82 - 300 Elbląg

księgarnia.elblag.pl