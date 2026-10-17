Film "Młody Sherlock" z muzyką na żywo orkiestry Ludwika Sarskiego | 1.12.2026 godz. 19.30

Przed nami 6.edycja Festiwalu Filmów Familijnych w Kinie Światowid! W tym roku, rozpoczęcie festiwalu uczcimy w niezwykłym stylu, zapraszając Państwa 1 grudnia o godz. 19:00 na film „Młody Sherlock” z muzyką na żywo Orkiestry Ludwika Sarskiego.

Muzycy w rytmie tanga, swingu, jazzu, z nutką ragtime'u i muzyki klezmerskiej zagrają do wspaniałej, pełnej gagów i popisów kaskaderskich komedii Bustera Keatona "Młody Sherlock" z 1924 roku.

Dwaj mężczyźni rywalizują o względy dziewczyny. Czarny charakter kradnie ojcu niewiasty zegarek, a o ten występek oskarżony zostaje operator projektora (sam Buster Keaton). Przygnębiony bohater wraca do swojego zajęcia w kinie. Obsługując urządzenie, zapada w sen, w którym jego życie staje się filmem. Przenosi tam wszystkich swoich znajomych, a sam staję się Sherlockiem Holmesem Jr poszukującym skradzionych pereł.

To w zarysie akcja znakomitej komedii Bustera Keatona "Młody Sherlock", do której na żywo zagra kolektyw artystyczny założony przez dwóch multiinstrumentalistów - kompozytorów: Damiana Szymczaka oraz Piotra Tomalę. Jako Orkiestra Ludwika Sarskiego dynamicznym akompaniamentem okraszają arcydzieła światowej kinematografii, dostarczają widzowi niezapomnianych przeżyć, który w tej samej chwili może poczuć się jak w kinie, równocześnie będąc na koncercie.

Orkiestra Ludwika Sarskiego ma w dorobku płytę "The Kid", wydaną przez prestiżową wytwórnię Dux Recording Producers. Patronaty nad płytą objęły Dwójka Polskie Radio oraz TVP Kultura. Album jest hołdem dla twórczości Charliego Chaplina i inspirowany jest jego filmem "Brzdąc", który w 2021 roku obchodził 100. rocznicę premiery.

Orkiestra Ludwika Sarskiego jest zapraszana do współpracy przez najważniejsze media związane z kulturą w Polsce m.in.:

- koncert promujący płytę "THE KID" w ramach cyklu "Scena muzyczna" emitowany w TVP KULTURA (2022).

- oprawa muzyczna słuchowiska "Wiech" Iwony Rusek w reżyserii Łukasza Lewandowskiego - Teatr Polskiego Radia (2021).

- koncert przedpremierowy promujący płytę "THE KID" w ramach cyklu "Kwarantanna w Hi-Fi" w Radiu RDC (2021).

- promocja singla "Charlie's Rag" w programie "Tego się nie wytnie" w telewizji TVP KULTURA (2021).

- "Domówka z Dwójką" - koncert z autorską muzyką do filmu niemego "Bestia" z Polą Negri w roli głównej (reż. Aleksander Hertz) - Program Drugi Polskiego Radia (2020).

- współpraca z Filmoteką Narodową - Instytutem Audiowizualnym, Instytutem Polskim w Moskwie.

Bilety w cenie: 20 zł normalny, 10 zł ulgowy

6. Festiwal Filmów Familijnych odbędzie się w Kinie Światowid w dniach 1-6 grudnia 2026.

Zrealizowano przy wsparciu finansowym Samorządu Miasta Elbląga oraz współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego.