Jak dbać o ciągnik, aby ograniczyć ryzyko kosztownych awarii?

Awaria w środku żniw albo w dniu, w którym pogoda wreszcie pozwala wyjechać w pole, kosztuje więcej niż sama naprawa. Dochodzi do tego stracony czas, opóźnione prace i nerwy. Większość poważnych usterek ciągnika nie bierze się z niczego. Zwykle poprzedzają je drobne sygnały, które łatwo zlekceważyć: nowy odgłos, plama oleju pod maszyną, dłuższy rozruch. Regularna obsługa nie eliminuje wszystkich problemów, ale pozwala wyłapać je wcześniej, kiedy naprawa jest tańsza i szybsza.

Zacznij od instrukcji i dziennika

Instrukcja obsługi to nudna lektura, ale zawiera to, co najważniejsze: interwały wymiany oleju i filtrów, rodzaje płynów, momenty dokręcania, punkty smarowania. Warto mieć ją pod ręką, a jeszcze lepiej założyć prosty zeszyt, w którym zapisuje się każdą czynność wraz z liczbą motogodzin. Po kilku sezonach taki dziennik pokazuje, co i kiedy się psuje, i pozwala przewidzieć koszty. Przy odsprzedaży ciągnika dobrze udokumentowany serwis podnosi jego wartość.

Codzienne oględziny: pięć minut, które oszczędzają tysiące

Przed wyjazdem warto obejść maszynę dookoła. Sprawdź poziom oleju silnikowego, płynu chłodniczego i oleju hydraulicznego. Zerknij pod ciągnik w poszukiwaniu plam, obejrzyj przewody hydrauliczne i złącza pod kątem wycieków i przetarć. Skontroluj ciśnienie w oponach, bo zbyt niskie zwiększa zużycie paliwa i niszczy bieżnik, a zbyt wysokie pogarsza przyczepność. Upewnij się, że działają światła i hamulce.

Przy okazji przyjrzyj się chłodnicy. Pył, plewy i słoma potrafią ją zatkać, a przegrzany silnik to jedna z kosztowniejszych usterek. W sezonie żniwnym czyszczenie chłodnicy sprężonym powietrzem warto robić nawet kilka razy dziennie.

Oleje i filtry: podstawa długiej pracy

Silnik diesla pracuje w ciężkich warunkach, więc olej i filtry zużywają się szybko. Wymieniaj je zgodnie z zaleceniami producenta, a przy dużym obciążeniu lub pracy w kurzu nawet częściej. Dotyczy to filtra oleju, paliwa, powietrza i kabinowego. Zatkany filtr powietrza zmniejsza moc i zwiększa spalanie, a zanieczyszczone paliwo niszczy wtryski, które należą do najdroższych elementów układu.

Nie zapomnij o oleju w skrzyni biegów, mostach i układzie hydraulicznym. Są to płyny, o których myśli się najrzadziej, a bardzo wpływają na żywotność przekładni i pomp. Brudny olej hydrauliczny zawiera drobiny, które ścierają zawory i uszczelnienia od środka.

Hydraulika i WOM wymagają osobnej uwagi

Układ hydrauliczny napędza podnośnik, siłowniki i często także hamulce, więc jego awaria zatrzymuje całą maszynę. Regularnie kontroluj poziom oleju, stan przewodów i złączy oraz szczelność siłowników. Drobny wyciek przy złączu to sygnał do działania, bo wraz z olejem do układu dostaje się powietrze i brud. Podobnie wał odbioru mocy: osłony muszą być kompletne, a krzyżaki i przeguby dobrze nasmarowane. To nie tylko kwestia trwałości, ale też bezpieczeństwa.

Części: oryginał czy zamiennik, i skąd je brać?

Kiedy już coś trzeba wymienić, pojawia się pytanie o wybór części. Oryginalne mają dopasowanie i pełne zaufanie producenta, zamienniki bywają tańsze, a dobrej jakości dają podobną trwałość przy niższej cenie. Najważniejsze, żeby część pasowała do konkretnego modelu, a w tym pomaga numer katalogowy z tabliczki lub z instrukcji. Właściciele maszyn tej marki mogą przejrzeć asortyment, szukając konkretnych części Massey Ferguson po numerach. Sklepy rolnicze z szerokim katalogiem i szybką wysyłką skracają czas oczekiwania, co w sezonie jest cenne.

Sezonowa obsługa

Przed sezonem robót wiosennych i przed żniwami warto zrobić pełny przegląd. Obejmuje on wymianę płynów i filtrów, kontrolę pasków, łożysk, sprzęgła i układu hamulcowego, sprawdzenie akumulatora oraz układu elektrycznego. Dobrze też posmarować wszystkie punkty smarowania i sprawdzić stan WOM oraz zawieszenia.

Po sezonie trzeba maszynę umyć, usunąć resztki roślin, zabezpieczyć blachy i zimą przechowywać pod dachem. Akumulator najlepiej wyjąć i doładować, a z paliwa nie pozostawiać wody, która zimą może zamarznąć lub spowodować korozję zbiornika.

Jak jeździć, żeby się nie psuło

Sposób pracy ma ogromne znaczenie. Zimny silnik nie lubi od razu pełnych obrotów, więc warto go chwilę rozgrzać. Po ciężkiej pracy dobrze zostawić go na biegu jałowym na krótko, by turbosprężarka mogła ostygnąć. Nie przeciążaj ciągnika, dobierając narzędzia do jego mocy, i unikaj pracy na zbyt niskich obrotach pod obciążeniem. Sprzęgło zużywa się szybciej przy gwałtownym ruszaniu z przyczepą i trzymaniu stopy na pedale.

Nie lekceważ sygnałów

Stuki, wibracje, spadek mocy, niebieski albo czarny dym, trudności z rozruchem, nietypowe zachowanie przekładni. Każdy z tych objawów coś znaczy. Lepiej zatrzymać maszynę na kilka godzin i sprawdzić, niż jechać dalej i zamienić drobną usterkę w poważną awarię. Jeśli nie wiesz, co jest przyczyną, skonsultuj się z serwisem. Diagnoza kosztuje mniej niż wymiana silnika.

Zapas części, który się opłaca

Dobrym nawykiem jest trzymanie w gospodarstwie podstawowego zestawu: filtrów, pasków, uszczelek, oringów, żarówek, bezpieczników. To drobiazgi, ale ich brak potrafi zatrzymać pracę na cały dzień. Wiele takich elementów znajdziesz w sklepach takich jak Agropol24, gdzie asortyment obejmuje części do ciągników kilku popularnych marek, a zamówienie można złożyć z wyprzedzeniem, przed sezonem.

Awarii nie da się całkiem uniknąć, ale można ograniczyć ich liczbę i skutki. Wystarczą dyscyplina, dziennik obsługi i podstawowa wiedza o tym, co w maszynie jest najbardziej narażone. Reszta to kwestia nawyku, który po jednym sezonie wchodzi w krew.