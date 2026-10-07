Jak porównywać dostawców serwerów? Pytania, które warto zadać przed podpisaniem umowy

Porównanie ofert serwerów zwykle zaczyna się i kończy na kolumnie z miesięczną ceną. Tymczasem to najmniej mówiąca liczba na całej stronie, niezależnie od tego, czy szukasz maszyny dla dużego sklepu, czy wystarczy ci tani serwer dedykowany do kopii zapasowych i testów. O tym, ile naprawdę zapłacisz i co dostaniesz, decyduje to, co jest wliczone w cenę, gdzie stoi maszyna, co się dzieje przy awarii sprzętu i jak wygląda rozstanie z dostawcą.

Dlaczego sama cena abonamentu niewiele mówi?

Zanim porównasz dwie kwoty, sprawdź, czy dotyczą tego samego. W ofertach serwerów dedykowanych osobno bywają rozliczane:

transfer i przepustowość łącza, czyli miesięczny limit albo ruch bez limitu,

miejsce na kopie zapasowe poza serwerem,

ochrona przed atakami DDoS,

dodatkowe adresy IP,

opłata instalacyjna, jednorazowa, ale potrafiąca podwoić pierwszą fakturę.

Ostatni punkt łatwo przeoczyć. W konfiguratorze jednego z tanich modeli opłata za instalację jest równa miesięcznemu abonamentowi, więc pierwszy rachunek wychodzi dwa razy wyższy od kolejnych. W skali roku oznacza to trzynaście abonamentów zamiast dwunastu, czyli około 8% więcej, niż sugeruje cennik. Dlatego licz koszt pierwszego roku: dwanaście abonamentów, opłaty jednorazowe i te dodatki, których naprawdę potrzebujesz.

Zwróć też uwagę, czy cena jest podana netto, czy brutto. Różnica to 23% VAT, więc cennik brutto postawiony obok cennika netto zawsze wygląda gorzej, choć oferta może być tańsza. Firma, która odlicza podatek, porównuje kwoty netto.

Hasło „bez limitu” też warto doczytać. Zwykle oznacza brak opłat za przesłane dane, ale nie gwarantuje stałej przepustowości. Łącze o deklarowanej prędkości bywa współdzielone, a gwarantowane pasmo to u wielu dostawców osobna, płatna opcja.

Poniższa tabela zbiera pytania, które pozwalają sprowadzić dwie oferty do wspólnego mianownika.

Pozycja w ofercie O co zapytać Transfer Czy jest limit i co się dzieje po jego przekroczeniu? Przepustowość Czy deklarowana prędkość jest gwarantowana, czy maksymalna? Kopie zapasowe Ile miejsca poza serwerem jest w cenie i gdzie fizycznie leżą kopie? Ochrona DDoS Czy jest wliczona i czy działa stale, czy dopiero po wykryciu ataku? Adresy IP Ile adresów IPv4 i jaki blok IPv6 dostajesz bez dopłaty? Instalacja Czy opłata jest jednorazowa i czy wraca przy zmianie modelu?

Gdzie stoi serwer i czyje prawo go obejmuje

Lokalizacja centrum danych to nie tylko kwestia opóźnień, choć i one mają znaczenie: im dalej od klientów stoi maszyna, tym dłużej wędrują dane. Jeśli trzymasz na serwerze dane klientów, twoja firma pozostaje ich administratorem w rozumieniu RODO, a dostawca serwera staje się podmiotem przetwarzającym. Taka relacja wymaga umowy powierzenia przetwarzania danych, której obowiązkowe elementy wylicza art. 28 RODO.

Ta lista jest konkretna. Podmiot przetwarzający działa wyłącznie na udokumentowane polecenie administratora, zapewnia poufność osób, które mają dostęp do danych, stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa i korzysta z dalszych podwykonawców tylko za zgodą administratora. Po zakończeniu usługi ma dane usunąć albo zwrócić, zależnie od decyzji administratora. Dobrze przygotowany dostawca ma gotowy wzór takiej umowy i nie trzeba go o nią prosić dwa razy.

Zapytaj więc, w którym kraju stoi maszyna, czy dostawca udostępnia gotową umowę powierzenia i czy dane mogą trafić do podwykonawców spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przekazanie danych poza EOG wymaga dodatkowej podstawy prawnej, więc odpowiedź „wszystko zostaje w Europie” wyraźnie upraszcza sprawę. Skargę klienta na przetwarzanie jego danych rozpatruje Prezes UODO, a odpowiada przed nim administrator, czyli twoja firma. Jasna umowa powierzenia to więc także twoja ochrona.

Co się dzieje, kiedy padnie dysk?

O to prawie nikt nie pyta przed podpisaniem umowy, a odpowiedź wraca w najgorszym możliwym momencie. Najczęściej w piątek wieczorem, gdy sklep przestaje działać, a jedynym kanałem kontaktu okazuje się formularz zgłoszeniowy.

Warto ustalić z góry kilka rzeczy. Jak szybko dostawca wymienia uszkodzony dysk i czy robi to sam, czy dopiero po zgłoszeniu? Czy serwer ma RAID, programowy albo sprzętowy? Kto odtwarza dane po wymianie? W jakim języku i jakim kanałem działa wsparcie techniczne? Zapytaj również, czy dostawca monitoruje sprzęt i sam informuje o awarii, czy dowiesz się o niej dopiero od klientów.

Te pytania mają praktyczny sens. Wymiana dysku w macierzy RAID przywraca sprzęt, ale macierz musi się jeszcze odbudować, a w tym czasie serwer pracuje wolniej i nie ma zapasu na kolejną awarię. Dowiedz się też, czy dostawca wymienia dysk bez wyłączania maszyny, czy wymaga zaplanowanego restartu.

Pamiętaj, że RAID chroni przed awarią jednego dysku, ale nie przed skasowaniem plików czy atakiem ransomware. Kopia zapasowa musi leżeć gdzie indziej. Określ wcześniej dwie liczby: ile godzin danych możesz stracić (RPO) i jak długo firma może stać bez serwera (RTO). Kopia wykonywana co noc oznacza RPO sięgające doby. Jeśli kopia powstaje o 2:00, a awaria przychodzi o 18:00, tracisz szesnaście godzin zamówień, wiadomości i zmian w bazie.

Równie ważny jest test odtworzenia. Kopia, z której nikt nigdy nie odtworzył danych, jest tylko założeniem, więc sprawdź ją na drugiej maszynie, zanim będzie potrzebna.

Umowa, wypowiedzenie i wyjście z danymi

Druga strona umowy to jej koniec. Sprawdź okres zobowiązania, termin wypowiedzenia i to, co dzieje się z danymi po rozwiązaniu umowy: jak długo są przechowywane i czy dostawca potwierdza ich usunięcie. Sprawdź też, czy umowa odnawia się automatycznie i z jakim wyprzedzeniem trzeba to zatrzymać.

Od 12 września 2025 r. w całej UE stosuje się akt w sprawie danych. W przypadku usług przetwarzania danych, takich jak chmura i infrastruktura na żądanie, ogranicza on okres wypowiedzenia przy zmianie dostawcy do maksymalnie dwóch miesięcy i przewiduje 30-dniowy okres przejściowy na przeniesienie danych. Opłaty za zmianę dostawcy mają zniknąć całkowicie od 12 stycznia 2027 r. Czy konkretna oferta serwera dedykowanego podlega tym przepisom, warto zapytać wprost.

Umowa powierzenia domyka tę samą kwestię od strony RODO. Skoro dostawca ma po zakończeniu usługi dane usunąć albo zwrócić, zapytaj, jak potwierdza usunięcie i ile czasu mija od rozwiązania umowy do wyczyszczenia dysków.

Ustal też, w jakim formacie odzyskasz dane i ile to potrwa. Przy serwerze dedykowanym zwykle odpowiadasz na to sam, bo to ty masz dostęp root i to ty wykonujesz kopię. To dobra wiadomość: jeśli kopie trzymasz w otwartym formacie, przeprowadzka zależy wtedy głównie od twojego harmonogramu.

Kiedy tani serwer dedykowany to dobry wybór?

Dopasuj klasę sprzętu do potrzeb. Tanie linie serwerów dedykowanych zwykle oszczędzają na wieku sprzętu i zakresie wsparcia: dostajesz starszą generację procesorów i często brak umownych gwarancji dostępności. Dla środowiska testowego, kopii zapasowej poza firmą czy strony o przewidywalnym ruchu to często właściwy kompromis. Tani serwer dedykowany ma sens wtedy, gdy potrafisz go utrzymać samodzielnie, a jego chwilowa niedostępność nie zatrzyma sprzedaży.

Dobrze sprawdza się też jako druga maszyna obok głównego środowiska. Trzyma kopie poza firmą, służy za serwer testowy albo przejmuje zadania, które nie muszą działać bez przerwy, na przykład nocne raporty czy archiwum.

Jeśli firma zarabia głównie w sezonie, porównaj koszt jednego dnia przestoju w szczycie z roczną różnicą cen między linią budżetową a profesjonalną. Gdy dzień przestoju kosztuje więcej niż cała ta różnica, sklep na sezon lepiej postawić na linii z umowną gwarancją dostępności, a budżetową maszynę zostawić na kopie i testy. Gdy kosztuje mniej, oszczędność jest uzasadniona.

Lista pytań przed podpisaniem

Z tą listą łatwiej zestawisz oferty obok siebie. Dobrym punktem odniesienia jest tani serwer dedykowany z jawnym cennikiem: w ofercie https://www.kimsufi.com/pl/ ceny zaczynają się od 46 zł netto miesięcznie bez zobowiązania, a w cenie jest adres IPv4, blok IPv6 /64 i stale włączona ochrona anty-DDoS. Pozostałe pytania i tak trzeba zadać przy każdej ofercie: