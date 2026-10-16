Jak skutecznie angażować młodzież i wspierać jej odporność psychiczną? Bezpłatne szkolenia w CSE „Światowid”

Jak budować relacje z młodymi ludźmi, zachęcać ich do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym, a jednocześnie wspierać w radzeniu sobie z emocjami i codziennymi wyzwaniami? To pytania, z którymi coraz częściej mierzą się nauczyciele, edukatorzy, animatorzy kultury oraz osoby pracujące z młodzieżą. W odpowiedzi na te potrzeby Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu organizuje dwa bezpłatne szkolenia w ramach programu „Bardzo Młoda Kultura 2026–2028”.

Współczesna praca z młodzieżą wymaga nie tylko wiedzy i doświadczenia, ale przede wszystkim umiejętności słuchania, rozumienia potrzeb młodych ludzi i tworzenia przestrzeni, w której mogą mieć realny wpływ na otaczającą ich rzeczywistość. Równie istotne staje się wspieranie ich dobrostanu psychicznego oraz budowanie relacji opartych na zaufaniu, empatii i wzajemnym szacunku.

Październikowe szkolenia będą okazją do zdobycia praktycznych umiejętności, wymiany doświadczeń i poznania narzędzi, które można wykorzystać w codziennej pracy edukacyjnej, wychowawczej i animacyjnej.

Od pomysłu do działania - młodzież jako partner

Pierwsze szkolenie, zatytułowane „Od diagnozy do planu działania - jak skutecznie angażować młodzież do współpracy”, odbędzie się 21 października 2026 roku, w godzinach 10:00-16:00, w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu.

Jak sprawić, by młodzi ludzie nie byli jedynie odbiorcami przygotowanych dla nich inicjatyw, lecz stawali się ich współtwórcami? Jak rozpoznawać ich potrzeby, zainteresowania i motywacje, a następnie przekładać tę wiedzę na konkretne działania?

Uczestnicy warsztatów przyjrzą się różnym poziomom zaangażowania młodzieży, poznają sposoby diagnozowania warunków współpracy oraz wypracują rozwiązania sprzyjające aktywnemu uczestnictwu młodych ludzi w projektach społecznych i kulturalnych.

Szkolenie poprowadzi Jan Wiśniewski - historyk, specjalista ds. partycypacji w Fundacji Stocznia, członek zarządu Towarzystwa Krajoznawczego Krajobraz oraz koordynator licznych procesów społecznych i edukacyjnych.

Zrozumieć emocje, budować odporność

Drugie spotkanie, „Odporność psychiczna nastolatków i dorosłych - emocje, komunikacja i wsparcie w środowisku szkolnym”, zaplanowano na 27 października 2026 roku.

Dorastanie to okres intensywnych zmian, poszukiwania własnej tożsamości i mierzenia się z wieloma wyzwaniami. Presja otoczenia, trudności w relacjach czy silne emocje mogą wpływać na codzienne funkcjonowanie młodych ludzi. Dlatego tak ważna jest rola dorosłych, którzy potrafią dostrzegać potrzeby nastolatków i odpowiednio na nie reagować.

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jak lepiej rozumieć zachowania młodzieży, wspierać samoregulację emocjonalną i poczucie sprawczości, a także jak skutecznie reagować w sytuacjach napięcia i konfliktu. Istotnym elementem spotkania będą praktyczne techniki komunikacji opartej na empatii, z jednoczesnym poszanowaniem granic.

Nie zabraknie również refleksji nad kondycją psychiczną samych dorosłych. Praca z młodzieżą wiąże się z dużą odpowiedzialnością i zaangażowaniem emocjonalnym, dlatego program obejmie także zagadnienia związane z profilaktyką wypalenia zawodowego.

Warsztaty poprowadzi Aleksandra Dołowy - certyfikowana terapeutka środowiskowa, instruktorka terapii uzależnień, trenerka TUS/TZA oraz założycielka marki OLAMENTY.

Inwestycja w kompetencje, która procentuje

Oba szkolenia łączy wspólny cel - wzmacnianie kompetencji osób pracujących z młodzieżą i tworzenie warunków do bardziej świadomej, partnerskiej współpracy z młodym pokoleniem.

To propozycja dla wszystkich, którzy chcą wyjść poza utarte schematy, lepiej rozumieć młodych ludzi i skuteczniej odpowiadać na ich potrzeby. Zdobyta wiedza ma szansę przełożyć się nie tylko na jakość realizowanych projektów, ale przede wszystkim na relacje, które stanowią fundament wartościowej pracy z młodzieżą.

Bo skuteczna praca z młodymi ludźmi zaczyna się nie od gotowych odpowiedzi, lecz od gotowości do wysłuchania ich głosu.

Udział w obu szkoleniach jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia oraz szczegółowe informacje można uzyskać:

telefonicznie: 55 611 20 89

mailowo: katarzyna.olewniczak@swiatowid.elblag.pl

Szkolenia realizowane są w ramach projektu „Bardzo Młoda Kultura 2026–2028”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Bardzo Młoda Kultura 2026–2028” oraz ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.