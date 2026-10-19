Laserowe usuwanie blizn potrądzikowych laserem frakcyjnym CO₂ i terapie łączone

Blizny potrądzikowe to częsty problem, który może utrzymywać się przez wiele lat po ustąpieniu aktywnego trądziku. Zagłębienia, nierówna powierzchnia skóry, przebarwienia i widoczne ślady po stanach zapalnych sprawiają, że skóra może wyglądać na mniej gładką i jednolitą.

Jedną z metod stosowanych w terapii wygładzania blizn po trądziku oraz urazach jest zabieg z użyciem lasera frakcyjnego CO₂. W gabinecie Medesta Dermatologia i Medycyna Estetyczna, pracuje 6 lekarzy dermatologów i od ponad 10 lat stosujemy terapie łączone, aby zwiększyć efekty pojedynczych zabiegów laseroterapii.

W przypadku blizn potrądzikowych celem zabiegu jest stopniowe wyrównanie struktury skóry i zmniejszenie widoczności blizn.

Najczęściej łączymy zabiegi laserowe z osoczem bogatopłytkowym oraz z przepisywaniem leków dostępnych na receptę. Takie podejście pozwala na skuteczną i kompleksową terapię zarówno istniejących blizn, jak i aktywnego trądziku czy innych problemów skórnych.

Laser frakcyjny CO₂ na blizny potrądzikowe

Laser frakcyjny eCO₂ wykorzystuje energię światła laserowego do wywołania w skórze kontrolowanych mikronakłuć za pomocą wiązki laserowej. W odpowiedzi organizm uruchamia procesy regeneracyjne i przebudowę tkanki, w tym produkcję oraz reorganizację kolagenu.

Laser frakcyjny CO₂ znajduje zastosowanie przede wszystkim w przypadku blizn zanikowych, czyli zagłębień powstałych w wyniku trądziku. Skuteczność terapii zależy jednak od rodzaju blizn, ich głębokości, lokalizacji, kondycji skóry oraz indywidualnych predyspozycji pacjenta.

Zabiegi tym laserem można obejrzeć na kanale YouTube Medesty.

Czy laser CO₂ usuwa blizny potrądzikowe całkowicie?

Warto mieć realistyczne oczekiwania. Celem leczenia nie zawsze jest całkowite usunięcie blizn, lecz ich możliwie największe spłycenie i poprawa jakości skóry.

Terapia łączona laser frakcyjny eCO2 z leczeniem dermatologicznym

Efekty pojawiają się stopniowo, ponieważ przebudowa kolagenu zachodzi przez kolejne tygodnie i miesiące. W zależności od stanu skóry lekarz może zalecić wykonanie serii zabiegów oraz stosowanie przepisanych przez lekarza dermatologa leków na receptę, które według badań klinicznych mają udokumentowane naukowo działanie do stymulacji kolagenu typu I i III.

Istnieją duże badania kliniczne, które wykazują w biopsjach skóry, że pacjenci mający odpowiednie leczenie dermatologiczne w porównaniu do tych, którzy nie mieli leczenia lekami, mają płytsze blizny.

Więcej na temat zabiegu i skuteczności dowiesz się z Bloga Medesta

Jak wygląda wizyta w Medesta Dermatologia i Medycyna Estetyczna?

Lekarz, po przeprowadzeniu wywiadu i ocenie skóry, może zdecydować o zastosowaniu odpowiedniego leczenia miejscowego lub ogólnego. Podczas wizyty może być wykonana próba laserowa w celu oceny procesów gojenia i ustalenie dogodnego terminu zabiegu dla Pacjenta. Po zabiegu Pacjent otrzymuje zalecenia do domu.

Dlaczego konsultacja dermatologiczna jest tak ważna?

Nie każda blizna potrądzikowa wygląda tak samo i nie każda wymaga identycznego leczenia.

Podczas konsultacji lekarz może ocenić:

rodzaj blizn np. ice pick, boxcar czy rolling,

ich głębokość i rozległość,

obecność aktywnego trądziku,

przebarwienia pozapalne,

fototyp i kondycję skóry,

skłonność do przebarwień,

dotychczasowe leczenie,

stosowane leki,

wcześniejsze zabiegi.

Na tej podstawie można zaproponować indywidualny plan terapii.

W przypadku niektórych typów blizn sam laser może nie być jedynym rozwiązaniem. Lekarz może wtedy rozważyć alternatywne metody w tym kwas hialuronowy, pilingi, radiofrekwencję mikroigłową, mikronakłucia, osocze bogatopłytkowe lub połączenie kilku technik terapeutycznych.

Medesta Dermatologia i Medycyna Estetyczna

Lekarz Danuta Dąbrowska i Michał Dąbrowski sp. z o.o.

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