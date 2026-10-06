Nowy sezon taneczny już trwa – nadal możesz dołączyć!
Nowy sezon w Szkole Tańca Broadway już się rozpoczął! Zajęcia na nowych kursach ruszyły, ale to jeszcze nie koniec zapisów. Na wybrane zajęcia można nadal dołączyć i rozpocząć swoją taneczną przygodę razem z nami.
Bez względu na to, czy szukasz aktywności dla siebie, chcesz zadbać o kondycję, nauczyć się tańczyć w parze, czy rozwijać taneczną pasję swojego dziecka – w naszej ofercie znajdziesz coś dla siebie.
Zumba
Energetyczna dawka muzyki, ruchu i dobrej zabawy! Zajęcia przeznaczone są dla osób, które chcą aktywnie spędzić czas i poprawić swoją kondycję w przyjaznej atmosferze.
Wtorki, godz. 19:00
Start: 6 października
Taniec dla par – dorośli
Chcesz nauczyć się tańczyć ze swoim partnerem lub partnerką? To świetna okazja, aby wspólnie spędzić czas, nauczyć się nowych kroków i poczuć przyjemność płynącą z tańca.
Czwartki, godz. 19:15
Start: 8 października
Fitness
Aktywne zajęcia dla pań, które chcą zadbać o swoją formę, kondycję i dobre samopoczucie. Regularny ruch, energia i motywacja w grupie!
Wtorki i czwartki, godz. 19:45
Acro Dance Kids – od 7 lat
Połączenie tańca, akrobatyki, sprawności i świetnej zabawy. Zajęcia dla dzieci, które uwielbiają ruch i chcą rozwijać swoją koordynację, siłę, gibkość oraz taneczne umiejętności.
Poniedziałki i środy, godz. 18:30
Jazz Dance – młodzież od 12 lat
Dynamiczny i pełen ekspresji styl, który pozwala rozwijać technikę taneczną, muzykalność i własny styl. Zajęcia dla młodzieży, która chce tańczyć, rozwijać swoje umiejętności i czerpać z tego prawdziwą radość.
Wtorki i czwartki, godz. 18:30
Nie czekaj – dołącz do nas!
Choć zajęcia już trwają, na wybrane grupy nadal można się zapisać. Jeśli zastanawiasz się, które zajęcia będą najlepsze dla Ciebie lub Twojego dziecka, skontaktuj się z nami – chętnie podpowiemy i odpowiemy na wszystkie pytania.
Na wszystkie zajęcia obowiązują zapisy. Tel. 606 716 626