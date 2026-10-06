Nowy sezon taneczny już trwa – nadal możesz dołączyć!

Nowy sezon w Szkole Tańca Broadway już się rozpoczął! Zajęcia na nowych kursach ruszyły, ale to jeszcze nie koniec zapisów. Na wybrane zajęcia można nadal dołączyć i rozpocząć swoją taneczną przygodę razem z nami.

Bez względu na to, czy szukasz aktywności dla siebie, chcesz zadbać o kondycję, nauczyć się tańczyć w parze, czy rozwijać taneczną pasję swojego dziecka – w naszej ofercie znajdziesz coś dla siebie.

Zumba

Energetyczna dawka muzyki, ruchu i dobrej zabawy! Zajęcia przeznaczone są dla osób, które chcą aktywnie spędzić czas i poprawić swoją kondycję w przyjaznej atmosferze.

Wtorki, godz. 19:00

Start: 6 października

Taniec dla par – dorośli

Chcesz nauczyć się tańczyć ze swoim partnerem lub partnerką? To świetna okazja, aby wspólnie spędzić czas, nauczyć się nowych kroków i poczuć przyjemność płynącą z tańca.

Czwartki, godz. 19:15

Start: 8 października

Fitness

Aktywne zajęcia dla pań, które chcą zadbać o swoją formę, kondycję i dobre samopoczucie. Regularny ruch, energia i motywacja w grupie!

Wtorki i czwartki, godz. 19:45

Acro Dance Kids – od 7 lat

Połączenie tańca, akrobatyki, sprawności i świetnej zabawy. Zajęcia dla dzieci, które uwielbiają ruch i chcą rozwijać swoją koordynację, siłę, gibkość oraz taneczne umiejętności.

Poniedziałki i środy, godz. 18:30

Jazz Dance – młodzież od 12 lat

Dynamiczny i pełen ekspresji styl, który pozwala rozwijać technikę taneczną, muzykalność i własny styl. Zajęcia dla młodzieży, która chce tańczyć, rozwijać swoje umiejętności i czerpać z tego prawdziwą radość.

Wtorki i czwartki, godz. 18:30

Nie czekaj – dołącz do nas!

Choć zajęcia już trwają, na wybrane grupy nadal można się zapisać. Jeśli zastanawiasz się, które zajęcia będą najlepsze dla Ciebie lub Twojego dziecka, skontaktuj się z nami – chętnie podpowiemy i odpowiemy na wszystkie pytania.

Na wszystkie zajęcia obowiązują zapisy. Tel. 606 716 626