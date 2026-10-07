Polna 18. Biura, usługi, powierzchnie na wynajem w standardzie premium

Kompleks o charakterze biurowym, usługowym i mieszkalnym powstanie przy ul. Polnej 18. - Chodzi o to, by maksymalnie wykorzystać potencjał tego obiektu, aby to miejsce stało się również punktem spotkań mieszkańców Elbląga. Zapewnią to m .in. kawiarnie, lokale gastronomiczne, klimatyczne patio – informuje inwestor, Matys R4 Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Szczecinie.

wizualizacja inwestora

Aktualnie trwają już prace budowlane w pierwszym budynku, których celem jest dostosowanie powierzchni biurowych do obecnych standardów premium. Dostępne są już oferty wynajmu powierzchni, najpierw biur i powierzchni magazynowych.

Finalnie powstanie obiekt wielofunkcyjny, tzn. mieszkaniowo-hotelowo-usługowy. Inwestorowi zależy na tym, by nie tylko zabudowa, ale cała okolica zdecydowanie zyskała na atrakcyjności.

- Rewitalizacja obiektu ma opierać się na założeniach ekomodernizmu – regularna siatka elewacji nadająca bryle lekkości, jasne naturalne drewno połączone z piaskową cegłą, balkony stanowiące integralną część systemu zieleni, która będzie tworzyć korzystny dla użytkowników mikroklimat. Całość, mimo pokaźnych gabarytów, ma wyglądać lekko i świeżo – tłumaczą przedstawiciele dewelopera. - Na tym etapie oferty są o tyle ciekawsze, że możemy dostosować powierzchnie do potrzeb przyszłych najemców – dodają.

Zainteresowani najmem powierzchni mogą kontaktować się na numer telefonu 451 677 228.

Matys R4 (oraz inne spółki z grupy inwestora) działa przede wszystkim na terenie Szczecina, a kolejne inwestycje podjęto w Stargardzie, Pucku i właśnie Elblągu. Więcej można dowiedzieć się na stronie internetowej matysdevelopment.pl.