Pompa ciepła, silnik inwerterowy, para: które funkcje w pralce naprawdę się przydają

Dowiedz się, jakie funkcje pralki mogą Ci się przydać. Sprawdź, co to jest silnik inwerterowy, jak działa pompa ciepła i pranie parowe. Kiedy wybierasz pralkę, możesz spotkać się z wieloma nowoczesnymi technologiami i funkcjami, które mają poprawiać komfort, ograniczać zużycie energii czy zwiększać skuteczność prania. Często jednak trzeba za nie dopłacić. Sprawdź, które funkcje naprawdę Ci się przydadzą. Dowiedz się, co to jest silnik inwerterowy i co daje pranie parowe i pompa ciepła.

Które funkcje w pralce są warte dopłaty? Silnik inwerterowy, pranie parowe i pompa ciepła

Nie każda nowoczesna funkcja pralki będzie przydatna w każdym domu. Funkcjonalność każdego urządzenia najlepiej dopasować do swoich potrzeb, liczby domowników i sposobu wykonywania obowiązków domowych. Dlatego przy wyborze pralki upewnij się, czy dana technologia na pewno wpisuje się w Twój styl życia, a nie jest jedynie modnym dodatkiem, z którego będziesz korzystać sporadycznie lub nie będziesz wykorzystywać wcale.

Istnieją jednak funkcje i technologie, które rzeczywiście się przydają i są dość uniwersalne:

silnik inwerterowy – wyposażona w niego pralka będzie dobrym wyborem, kiedy dużo i często pierzesz. Taka konstrukcja silnika wpływa też na trwałość urządzenia, dlatego w tym przypadku warto ją uwzględnić przy zakupie. Dzięki temu, że sterowanie prędkością obrotową odbywa się w takiej pralce elektronicznie, może ona pracować płynniej i precyzyjniej;

pranie parowe – przydaje się wtedy, kiedy chcesz tylko odświeżyć ubrania lub ograniczyć zagniecenia (np. pierzesz dużo koszul). Pralka z funkcją pary sprawdzi się też w domach, gdzie niezwykle ważna jest higiena, np. przy małych dzieciach lub alergikach;

pompa ciepła – jest wykorzystywana w pralko-suszarkach. Pozwala suszyć ubrania przy niższym zużyciu energii niż wiele innych systemów.

Technologia Co daje? Dla kogo będzie przydatna? Silnik inwerterowy - płynne sterowanie obrotami, - zazwyczaj cichsza praca, - mniejsza awaryjność, - mniejsze zużycie energii Kiedy często korzystasz z pralki Pranie parowe - ułatwia odświeżanie ubrań, - ogranicza powstawanie zagnieceń, - wspiera higienę prania Kiedy chcesz korzystać z dodatkowych programów parowych, zależy Ci na jeszcze większej higienie i potrzebujesz cyklu do odświeżania odzieży Pompa ciepła - ogranicza zużycie energii podczas suszenia w pralko-suszarce Kiedy kupujesz pralko-suszarkę i często suszysz ubrania

Przy wyborze pralki nie zwracaj jednak uwagi tylko na funkcje dodatkowe, ale przede wszystkim dopasuj do swoich potrzeb podstawowe parametry: pojemność bębna, zużycie energii i wody, skuteczność prania, dostępne programy i poziom hałasu.

Dowiedz się, co zrobić, kiedy pralka się nie włącza.

Co to jest silnik inwerterowy w pralce i czy jest lepszy od tradycyjnego?

W tradycyjnych pralkach zazwyczaj sercem urządzenia jest silnik szczotkowy, który reguluje prędkość obrotów z wykorzystaniem szczotek i elementów mechanicznych. Niektóre nowoczesne modele są wyposażone w silnik inwerterowy, w którym sterowanie jest elektroniczne. W wielu konstrukcjach tego typu rezygnuje się też ze szczotek tak, aby pralka miała mniej elementów, które mogłyby się zepsuć po czasie. Jakie są zalety takiego silnika inwerterowego?

Płynne zmienianie prędkości obrotów i bardziej precyzyjna praca – silnik może dostosować obroty do danego etapu prania.

Mniejsze zużycie energii – taki sposób pracy może ograniczać straty energii. Pamiętaj jednak, że ostateczne zużycie prądu zależy też od: programu, temperatury i konstrukcji pralki.

Cichsza praca – brak szczotek i płynniejsze sterowanie obrotami mogą wpływać na poziom drgań i hałasu podczas prania.

Mniej elementów podatnych na awarię lub zużycie – silniki inwerterowe bezszczotkowe – jak sama nazwa wskazuje – nie mają szczotek, które potrafią się ścierać po dłuższym czasie.

Czy silnik inwerterowy jest lepszy od tradycyjnego? Będzie to zależało nie tylko od samej technologii, w której został wykonany, ale też od innych parametrów i budowy urządzenia. Nie każda pralka z takim silnikiem będzie cichsza, oszczędniejsza i mniej awaryjna. Informacji o zużyciu energii i poziomie hałasu szukaj na etykiecie konkretnego modelu.

Czy pralki z silnikiem inwerterowym mają jakieś wady? Tym, co czasami przesądza o wyborze, jest wyższa cena. Zazwyczaj takie modele są droższe od tradycyjnych. Może też rosnąć koszt ewentualnej naprawy. Wymiana elementów elektronicznego systemu sterowania może być kosztowna. Dlatego przed zakupem warto też sprawdzić warunki gwarancji.

Czy silnik inwerterowy w pralce to to samo co indukcyjny?

Chociaż silnik inwerterowy może być mylony z indukcyjnym, ale te określenia nie oznaczają tego samego:

silnik indukcyjny – to rodzaj silnika elektronicznego, który działa dzięki zjawisku indukcji elektromagnetycznej. Stosuje się go w tradycyjnych pralkach, gdzie prędkość jest regulowana w ograniczonym zakresie;

silnik inwerterowy – nie każdy będzie indukcyjny. Określenie „inwerterowy” nie odnosi się jednoznacznie do jego konstrukcji, ale sposobu sterowania. W nowoczesnych pralkach może być ono obsługiwane przy pomocy falownika (inwertera). Ułatwia on płynną regulację prędkości obrotowej.

Określenie „inwerterowy” odnosi się więc nie do samej konstrukcji silnika, ale przede wszystkim do sposobu sterowania.

Co daje pranie parowe i co można prać parą?

Kolejną funkcją, która może okazać się przydatna, jest możliwość prania parowego. Wykorzystuje ono parę wodną, która może być wprowadzana do bębna na różnych etapach cyklu. Ma ona właściwości przydatne podczas prania:

rozluźnia włókna materiałów,

może wspierać usuwanie zabrudzeń,

może pomagać w ograniczaniu zagnieceń i ułatwia prasowanie,

odświeża ubrania,

usuwa nieprzyjemne zapachy,

wspiera higienę – może ograniczać ilość niektórych mikroorganizmów i alergenów.

Co można prać parą? Program parowy może być przydatny w przypadku:

ubrań, które łatwo się gniotą, np. koszul, sukienek z tkaniny wiskozowej,

rzeczy, które chcesz tylko odświeżyć,

niektórych bawełnianych i syntetycznych ubrań,

odzieży, której producent zaleca pranie parowe.

Nie wszystkie materiały będą jednak nadawały się do prania parowego. W takim programie lepiej nie odświeżać: jedwabiu, wełny, delikatnych materiałów ze zdobieniami.

Nie w każdej pralce pranie parowe będzie działało tak samo. W jednym modelu para może być jedynie dodatkiem do standardowego programu, w innym może być osobnym cyklem, np. przeznaczonym do odświeżania ubrań. Dlatego przed zakupem sprawdź, w jaki sposób producent wykorzystał pranie parowe w danym modelu.

Czy warto wybrać pralko-suszarkę z pompą ciepła?

Pompa ciepła nie jest typową funkcją pralek, ale przyda się wtedy, kiedy szukasz pralko-suszarki, by łączyć dwa zadania w jednym urządzeniu. Pozwala ona suszyć ubrania w niższej temperaturze niż zwykle, dzięki czemu jest delikatniejsza dla tkanin i zużywa mniej energii. Często też pralko-suszarki z pompą ciepła będą też bardziej zaawansowane konstrukcyjnie i nowocześniejsze.

Wybór dodatkowych funkcji i technologii w urządzeniach powinien zawsze zależeć od tego, w jaki sposób z nich korzystasz. Silnik inwerterowy może przydać się, kiedy często pierzesz. Funkcja prania parowego sprawdzi się przy szybkim odświeżaniu ubrań. Pompa ciepła będzie mieć znaczenie wtedy, gdy zdecydujesz się na pralko-suszarkę.