Starosta elbląski

Maciej Romanowski urodził się w 1955 r. w Pasłęku. W latach 1994-2002 był burmistrzem Pasłęka, w 2002 roku uzyskał mandat radnego powiatu elbląskiego, zostając wicestarostą. W kolejnych wyborach samorządowych za każdym razem dostawał się do Rady Powiatu Elbląskiego. W 2009 roku radni wybrali go na starostę, którą to funkcję pełni przez kolejne kadencje do dzisiaj.

Jest fanem piłki nożnej, był prezesem sekcji piłki nożnej Olimpii Elbląg.