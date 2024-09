oprac. RG

Małgorzata Adamowicz o sobie

Jestem elblążanką, od 2011 roku pełnię zaszczytną funkcję Radnej Rady Miasta Elbląga.

Mam kochającą się rodzinę męża Waldemara od 43 lat, dwie dorosłe córki Magdalenę i Monikę, zięciów Piotra i Roberta oraz piątkę ukochanych wnuków, o najstarszego: Tymona, Oliwię, Kacpra, Jagódkę i Bernarda. Moi rodzice Zdzisława i Roman nie żyją, mam jedynego brata bliźniaka Jana.

Ukończyłam szkołę podstawową nr 3 i tam rozpoczęłam swoją przygodę z łyżwiarstwem szybkim. Kontynuowałam ją w II Liceum Ogólnokształcącym do połowy czwartej klasy. Moim wychowawcą w LO w klasie humanistycznej był dr Ryszard Tomczyk. To on kształtował nas i tłumaczył rzeczywistość, w której żyliśmy. Po maturze uczyłam się w Liceum Medycznym w Kołobrzegu, kierunek fizjoterapia. Fizjoterapeutką byłam 19 lat aby po ukończeniu studiów zmienić wykonywaną pracę ale cały czas w Szpitalu wcześniej wojskowym teraz miejskim. Mam wykształcenie wyższe, jestem magistrem pedagogiki społecznej, ukończyłam też studia podyplomowe z zakresu planowania i zarządzania w placówkach ochrony zdrowia i prawo zamówień publicznych oraz MBA zarządzanie. Zawodowo związana jestem z ochroną zdrowia. Pracuję w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu (od 1981 roku do dziś) jako kierownik Działu Marketingu, Promocji i Programów pomocowych, rzecznik prasowy Szpitala i pełnomocnik ds. praw pacjenta.

W młodości trenowałam łyżwiarstwo szybkie, a moimi trenerami byli: Henryk Szandala, Cezary Mancewicz i w ostatnich latach Helena Pilejczyk. Miałam II klasę sportową i byłam w rezerwie kadry narodowej. To im zawdzięczam przekonanie, że ciężką i wytrwałą pracą można osiągać upragnione cele.

Jestem prezeską Stowarzyszenia „Serce za Uśmiech”, działającego w sferze promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej i pomocy społecznej. Członkinią międzynarodowej organizacji charytatywnej Rotary Club Elbląg Centrum od 2015 roku i trzeci raz prezydentką. Członkinią Zarządu Elbląskiej Rady Konsultacyjnej Osób Niepełnosprawnych.

Jako Radna Rady Miasta Elbląg pełniłam wiele funkcji w Komisjach Stałych, m.in. przewodniczącej Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, a w kadencjach 2014-2018, 2018-2023 i 2024-2029 zostałam wybrana na Wiceprzewodniczącą Rady Miasta. Jestem Przewodniczącą Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej. W wyborach do Rady Miasta Elbląga w 2024 roku uzyskałam drugi, bardzo wysoki wynik (1993 głosy) mieszkańcy dali mi duży kredyt zaufania a ja nie zawiodę ich.

Od 2016 roku jestem Koordynatorem lokalnym Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich, członkinią Zarządu. Dzięki mojej inicjatywie i organizacji Departamentu Zdrowia zorganizowano Konferencję Zdrowych Miast Polskich w październiku 2024 roku pn. „Profilaktyka przez całe życie”.

Elbląg to miasto, które zmienia się, ulepsza swoją ofertę dla mieszkańców. Elbląg to miasto, do którego warto wracać; w którym chce się mieszkać.

Moje priorytety w pracy samorządowej, to: ochrona zdrowia i polityka społeczna, bezpieczeństwo, inwestycje, infrastruktura, kultura fizyczna i sport. Cenię ludzi, praca dla nich sprawia mi satysfakcję.