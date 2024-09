Radny wojewódzki

Łukasz Kochan rodził się w 1981 roku w Braniewie. Jest inżynierem pożarnictwa, ma za sobą m.in. studia podyplomowe dotyczące zarządzania w administracji publicznej.

W latach 2004-2023 był zawodowym strażakiem, zaczynał służbę w Braniewie, służył także w Wojskowej Ochronie Przeciwpożarowej. W latach 2016-2023 był komendantem miejskim Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu. Odszedł ze służby na emeryturę w stopniu brygadiera, nadal jest strażakiem-ochotnikiem. Mieszka w Elblągu.

W 2023 roku wystartował z poparciem Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Senatu RP z okręgu elbląskiego, ale mandatu nie zdobył. W 2024 roku był kandydatem PiS w wyborach do Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zagłosowało na niego w okręgu nr 3 (obejmującym m.in. Elbląg) ponad 7,5 tysiąca osób, co dało mu mandat w Sejmiku.

Łukasz Kochan zasiada w Sejmiku w komisji ochrony zdrowia, polityki społecznej, rodziny i sportu, komisji strategii rozwoju (jest wiceprzewodniczącym) oraz komisji samorządu terytorialnego i bezpieczeństwa publicznego.