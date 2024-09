Agnieszka Nowińska urodziła się w 1962 r. w Prostkach. Jest absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego (magister ekonomii), ukończyła studia podyplomowe z zarządzania, ma także uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Ewentualne uwagi odnośnie przedstawianych w dziale "Who is who" biogramów prosimy przysyłać na adres whoiswho@portel.pl . Biogram chętnie uzupełnimy też o osobiste informacje dotyczące np. hobby, szczególnych zainteresowań, czy uprawianego sportu.