Teresa Wilk

Przez pięć lat pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Komitetu Ochrony Praw Dziecka. Była również działaczką Porozumienia Centrum, a w 1989 roku – asystentką Jarosława Kaczyńskiego, gdy był on senatorem z okręgu elbląskiego.

