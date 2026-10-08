Nowe, praktyczne funkcje na portElu. Sprawdź kolejkę na SOR i ceny paliw

portEl.pl rozwija się o kolejne użyteczne rozwiązania dla Czytelników. Na stronie głównej pojawiły się dwie nowe funkcjonalności: szybki podgląd kolejki na SOR oraz aktualne ceny paliw. Co ważne, obie są dostępne zarówno w wersji desktopowej, jak i mobilnej serwisu, dzięki czemu można z nich wygodnie korzystać zarówno na komputerze, jak i w telefonie.

Nowe moduły mają przede wszystkim ułatwiać codzienne życie mieszkańcom Elbląga i regionu. Dzięki nim w jednym miejscu można szybko sprawdzić dwie bardzo praktyczne informacje: sytuację na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz bieżące ceny paliw. To kolejny krok w stronę serwisu, który nie tylko informuje, ale także pomaga w podejmowaniu codziennych decyzji.

Kolejka na SOR – ważna informacja pod ręką

Pod adresem www.portel.pl/kolejka-na-sor Czytelnicy znajdą aktualne dane dotyczące liczby pacjentów i czasu oczekiwania na SOR w Elblągu. Informacje pochodzą z serwisu pacjent.gov.pl.

Na stronie można sprawdzić nie tylko ogólną liczbę pacjentów, ale także szczegóły dotyczące poszczególnych etapów i grup oczekiwania. Prezentowane są dane dotyczące rejestracji, triażu oraz priorytetów medycznych oznaczonych kolorami: czerwonym, pomarańczowym, żółtym, zielonym i niebieskim.

Dzięki temu można szybko zorientować się, jak wygląda aktualna sytuacja na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Warto jednak pamiętać, że prezentowane czasy mają charakter informacyjny i mogą się zmieniać wraz z napływem kolejnych pacjentów oraz oceną ich stanu zdrowia.

Funkcja może być szczególnie przydatna osobom, które chcą sprawdzić bieżące obłożenie SOR-u jeszcze przed wyjazdem do szpitala.

Ceny paliw w dziale Gospodarka

Drugą nowością są ceny paliw, które można znaleźć w dziale Gospodarka. Czytelnicy mogą tam szybko sprawdzić aktualne ceny najpopularniejszych paliw: Pb95, Pb98 oraz oleju napędowego.

Informacja jest prezentowana w czytelnej formie, dzięki czemu wystarczy kilka sekund, aby zorientować się, jak kształtują się ceny paliw. Na stronie dostępna jest również możliwość sprawdzenia cen na kolejny dzień, gdy takie dane są już dostępne.

To przydatne rozwiązanie dla kierowców, którzy planują tankowanie, śledzą zmiany cen albo chcą po prostu wiedzieć, czy paliwa drożeją, czy tanieją.

Na komputerze i na telefonie

Obie nowe funkcjonalności zostały przygotowane tak, aby można było z nich korzystać zarówno na dużym ekranie komputera, jak i na smartfonie.

W wersji desktopowej informacje są widoczne w układzie dostosowanym do szerokiego ekranu, natomiast w wersji mobilnej zostały ułożone tak, aby były czytelne również na telefonie. Dzięki temu kolejkę na SOR czy ceny paliw można sprawdzić praktycznie w każdym miejscu – w domu, w pracy lub będąc już w drodze.

Praktyczne informacje w jednym miejscu

Zamiast szukać danych w kilku różnych miejscach, Czytelnicy mogą znaleźć je bezpośrednio na portEl.pl. Jedno kliknięcie wystarczy, aby sprawdzić sytuację na SOR albo aktualne ceny paliw.

Przypominamy, że na portElu sprawdzisz też wygodnie rozkłady komunikacji miejskiej, nadchodzące wydarzenia w dziale Imprezy oraz repertuar kinowy. Dowiesz się, kto jest kim w Elblągu w naszym dziale Who is who z biogramami, zamieścisz swoje ogłoszenia, a także zamówisz jedzenie z dostawą dzięki serwisowi NaWynos.

Zachęcamy do korzystania z nowych i wcześniejszyc funkcjonalności – zarówno na komputerze, jak i w telefonie. Wszelkie merytoryczne uwagi są mile widziane.