Dawno temu w Elblągu…Cel: powrót!

W kolejnym odcinku naszego cyklu Dawno temu w Elblągu przeglądamy kolejne wydania magazynu „Elbinger Nachrichten", przygotowywane przez mieszkańców przedwojennego Elbląga. Tym razem odcinek z września 1951 roku.

Około tysiąc rodaków spotkało się w Winterhuder Fährhaus

Około tysiąc rodaków odpowiedziało na zaproszenie okręgu ojczyźnianego w mieście hanzeatyckim Hamburgu i nikogo nie zdziwiło, że 25 sierpnia sale w Winterhuder Fährhaus przewidziane na cokwartalne spotkanie połączone z imprezą zachodniopruskiego chóru i pierwszym spotkaniem elbląskiej młodzieży były zajęte do ostatniego miejsca. Wśród gości, którzy przyjechali do Hamburga także z Frankfurtu, Bonn i Wiesbaden a także z bliższej lub dalszej okolicy Lubeki i Hanoweru oraz z okolic Lünebürger Heide, zapanował klimat pełen wspomnień z ojczystego miasta. Mogli oni także w zadbanych i przyozdobionych godłami Elbląga salach przywitać się ze swoimi znajomymi. Przedstawiciel okręgu ojczyźnianego Helmut Busat, który w swojej mowie otwierającej spotkanie pozdrowił wszystkich, szczególnie gości honorowych wieczoru, a wśród nich przedstawiciela oddziału krajowego Prus Zachodnich, stwierdził z radością, że nigdy podczas spotkań okręgu ojczyźnianego nie zgromadziło się aż tyle osób, jak podczas tego wieczoru gromadzącego elblążan. […]

Według naszych ustaleń w mieście hanzeatyckim Hamburgu mieszka około 1300 elblążan, którzy co kwartał organizują spotkania towarzyskie. Następnie zachodniopruski chór zaśpiewał pień "Obudź się, niemiecki kraju" (niem. "Wach auf, du deutsche Land"). W uroczystej przemowie dr med. Tschirner dokonał szczegółowego podsumowania gospodarczego i kulturalnego znaczenia naszego ojczystego miasta. "Pozostaje dziś naszym największym celem, by zrobić wszystko, aby powrócić do naszego ojczystego miasta" - mówił dr Tschirner, następnie opowiedział o pięknym Elblągu z czasów przedwojnia, jaki większość z nas ma jeszcze we wspomnieniach, o rozległych wodach zalewu, wzniesieniach wysoczyzny i urodzajnych ziemiach Żuław.

Oczy niektórych były mokre

Wspomniał dzielnych synów naszej ojczyzny, którzy w 1945 roku swoją krwią przypieczętowali miłość do ojczyzny, a także tych bezimiennych i niezliczonych, którzy oddali w walce swoje życie. Oczy niektórych były mokre, gdy zgromadzeni podnieśli się z miejsc, by uczcić pamięć poległych, następnie rozbrzmiała pieśń o dobrym towarzyszu. Nie było chyba takiej osoby wśród obecnych, w której rodzinie czy kręgu znajomych wojna nie poczyniłaby strat. […].

Gromkimi brawami nagrodzono pieśń patriotyczną "Mój Elbląg" zaśpiewaną przez Herberta Schwarza (tenor). […] W dalszej kolejności wysłuchaliśmy pieśń "Mewo, ty lecisz do ojczyzny" i pieśń z operetki "Monika", również i one zostały nagrodzone gromkimi brawami i wprowadziły w rozrywkową część wieczoru czyli do tańca i wspólnego spędzenia czasu aż do białego rana. Elbląska kapela zadbała o muzykę i nastrój tak, […] że policja o piątej nad ranem musiała napominać uczestników, by skończyli zabawę. To, co podczas tego dobrze zorganizowanego spotkania było najbardziej optymistyczne, to fakt, że przybrało ono taki obrót, że wyszło daleko poza wymiar lokalny. I z tego elblążanie z Hamburga mogą być naprawdę dumni. Dumni nie tylko z tego wieczoru, podczas którego zaserwowali także "zamiejscowym elblążanom" wiele powodów do radości i niespodzianek, lecz także ze swoich dwóch przedstawicieli okręgu ojczyźnianego Helmuta Busata i dr. med. Tschirnera, którzy wszystko wzorcowo zorganizowali i przygotowali.

Kolejnym hamburskim sukcesem byłoby to, […] gdyby inne miasta brały podobny przykład i organizowały podobne imprezy, które na pewno z wszech stron spotkałyby się z pozytywnym odzewem. Jeszcze jedną rzecz udowodniło to spotkanie: elbląska młodzież nie zapomniała o swoim mieście. Sądzimy więc, że podczas pierwszego spotkania młodzieży frekwencja będzie duża. W Winterhuder Fährhaus podjęto decyzję o zorganizowaniu kolejnego spotkania wiosną lub latem następnego roku, na które będą mogli przybyć wszyscy ci, którym nie udało się być teraz z nami. Wszyscy byli uczniowie i uczennice Szkoły dla Dziewcząt, Szkoły Heinricha von Plauena, Państwowego Gimnazjum mogli przywitać się w Hamburgu i nie można tutaj nie wspomnieć, że dla wielu młodych elblążan odległość nie było przeszkodą, by przybyć na nasze spotkanie […] (EN, wrzesień, 1951 r.).

