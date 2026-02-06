UWAGA!

----

Mieszkańcy mają wiele uwag do planowanego osiedla

 Elbląg, Na tej działce, w sąsiedztwie budynków przy Legionów ma powstać nowe osiedle
Na tej działce, w sąsiedztwie budynków przy Legionów ma powstać nowe osiedle (fot. Anna Dembińska)

Prawie 30 uwag napłynęło do ratusza od mieszkańców w sprawie budowy nowego osiedla między ulicami Częstochowską, Legionów i ks. Tylutkiego. W większości z nich mieszkańcy podkreślali niezgodność planowanej inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Problem w tym, że ustawa lex deweloper, na podstawie której cała procedura się odbywa, dopuszcza budowę niezgodną z takim planem, a decyzję w tej sprawie pozostawia Radzie Miejskiej. Głosowanie odbędzie się na marcowej sesji.

Delweoper z Ostródy, firma Ekobud, kupił w przetargu od miasta teren między ul. Legionów, Częstochowską i ul. Ks. Tylutkiego o powierzchni 2,1 hektara w 2024 roku. Zapłacił 8,2 mln zł (przy cenie wywoławczej 4,3 mln zł). Na podstawie ustawy lex deweloper wystąpił o zgodę na lokalizację inwestycji do władz Elbląga. Chce tu zbudować trzy budynki z 250 mieszkaniami i ponad 330 miejscami parkingowymi.

Zgodnie z ustawą lex deweloper każdy mieszkaniec miał prawo do 31 stycznia wnieść uwagi do wniosku inwestora. Do ratusza wpłynęło 29 pism, w tym dwie od wspólnot mieszkaniowych przy ul. Legionów i Częstochowskiej.

- Najwięcej uwag złożyli mieszkańcy budynku przy ul. Legionów 8c (17 uwag). Wszystkie one miały tożsamą treść i dotyczyły budowy jednego z trzech planowanych budynków - ośmiokondygnacyjnego budynku mieszkalnego nr 3(B3) na działce ewidencyjnej numer 834/3 – informuje w odpowiedzi na nasze pytania Joanna Urbaniak, kierownik referatu prasowego w Biurze Prezydenta Elbląga.

Czego konkretnie dotyczyły? Niezgodności inwestycji z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zwiększenia uciążliwości komunikacyjnych w rejonie ulic Legionów, Częstochowska, Królewiecka, prognozowanych problemów z infrastrukturą społeczną w zakresie dostępu do szkół i przedszkoli, ograniczenia terenów istniejącej zieleni naturalnej oraz wzrostu uciążliwości dla mieszkańców sąsiednich budynków.

  Elbląg, Wizualizacja budynków wykonana przez inwestora
Wizualizacja budynków wykonana przez inwestora

.

- Należy jednak zauważyć, iż idea ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych (tzw. lex deweloper) opiera się na budowie budynków mieszkalnych niezależnie od istnienia lub ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Podkreślić należy, że poza wyżej wymienionymi uwagami wszystkie opinie i uzgodnienie, które wpłynęły od uprawnionych Organów do przedmiotowego wniosku są pozytywne – informuje Joanna Urbaniak.

Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna pozytywnie zaopiniowała lokalizację planowanej inwestycji mieszkaniowej, jednocześnie zwracając uwagę na konieczność zachowania istniejących wartości przyrodniczych terenu. Ostateczna decyzja w tej sprawie tak, jak we wszystkich tego typu wnioskach będzie należała do radnych Rady Miejskiej.

Głosowanie w tej sprawie powinna się odbyć na najbliższej sesji Rady Miejskiej, zaplanowanej na 26 marca.

Teren inwestycji z ujęcia z drona (fot. Mikołaj Sobczak)

RG

  • Elbląg Bez Cenzury = PiS
  • No ale kto się spodziewał, że mieszkańcy zamiast uwag, przyjdą i będą z radością wyczekiwać tej inwestycji? To oczywiste, że nikomu nie będzie na rękę jak postawią im przed oknami podobnego wielkiego klocka z dziesiątkami mieszkań i samochodów. Nie wydaje mi się, że jakakolwiek opinia mieszkańców ma większą wartość, bo teren na którym postawią ten blok to podmokłe krzaki, w dodatku w środku miasta, dwa że w tym wypadku i tak nie mogą narzekać na odległość budynku od istniejących bloków. To jest miasto i z tym się trzeba pogodzić. A problemy infrastruktury drogowej? To już temat dla miasta, jakieś uwagi mieszkańców nic tu nie poradzą, z tym musi poradzić sobie miasto, a czy to zrobi, osobna kwestia.
    uwagi_z_pupy(2026-02-06)
  • "konieczność zachowania istniejących wartości przyrodniczych terenu" - w sensie tych samosiejek, podmokłej trawy i chwastów, obsikanych krzaków, rozsianych psich kupek i walających się butelek po złotym trunku? Parkami i Bażantarnią się zajmijcie w kontekście ochrony przyrody, a nie jakichś krzunów w środku miasta.
    toście_wymyślili(2026-02-06)
  • A buble przy Grunwaldzkiej naprawione?
  • Przecież tam jest niedaleko bażantarnia albo dolinka jak chcą zieleni
