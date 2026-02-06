Nareszcie weekend: wernisaże, zabawa karnawałowa i transmisja koncertu

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych - nareszcie nadchodzi wyczekiwany weekend. Co zrobić z wolnym czasem w Elblągu?

6 lutego

Kulturalny weekend najlepiej zacząć od wernisażu Janusza Kozaka. Elbląski Plastyk w Kamieniczkach Elbląskich ma swoją wystawę poświęconą plakatowi. Jaki jest elbląski „Temat na Plakat” można będzie się przekonać o godzinie 18. Wstęp wolny.

7 lutego

Muzeum Archeologiczno – Historyczne zaprasza na warsztaty „Dookoła świata”. To inicjatywa skierowana do dzieci, które wyruszą w niezwykłą wyprawę przez kontynenty, poznają dalekie kraje, ciekawostki z różnych stron świata i dowiedzą się, jak czytać globus. Warsztaty odbędą się w godzinach 10 – 12.

Nieco starszych zaprasza Centrum Sztuki Galeria EL na oprowadzenie kuratorskie po wystawach „Kultura spalonego horyzontu” i „Bona fide”. Oprowadzać będą Emilia Orzechowska oraz Maryna Tomaszewska. Początek o godzinie 12.

8 lutego

W Ratuszu Staromiejskim odbędzie się zabawa karnawałowa dla dzieci, którą organizuje samorząd miejski. Odbędzie się w dwóch turach: 12:30-14:00 oraz 15:30-17. Na wszystkie dzieci – szczególnie te przebrane w swoje ulubione stroje – czeka prawdziwie zimowa kraina pełna radości, muzyki i tańca. W programie wydarzenia m.in.: wspólna zabawa przy muzyce, gry i zabawy z Anną i Elzą oraz spotkanie z Olafem, parada strojów po „mroźnym dywanie”, karnawałowe niespodzianki i mnóstwo uśmiechu. Organizatorzy proszą o zabranie ze sobą obuwia na zmianę.

Z kolei w kinie Światowid można obejrzeć koncert André Rieu „Wesołych Świąt!” Seans rozpocznie się o godzinie 14.

Sporo się też będzie działo w sporcie. Na kibiców czeka m.in. finał TAURON Pucharu Polski w siatkówce kobiet i mecz piłkarzy ręcznych Silvantu Elbląg. Szczegóły tutaj.

Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Udanego weekendu.