Pobił partnerkę, po czym ogolił jej głowę. Kobieta zmarła w szpitalu (Wracamy do tematu)

39-latek z Elbląga pobił swoją partnerkę, po czym ogolił jej część głowy. Kobieta trafiła do szpitala w ciężkim stanie, gdzie niestety zmarła. Nie była mieszkanką Elbląga, przyjechała odwiedzić swojego partnera w jego mieszkaniu przy ul. Dalekiej...

O domowej awanturze w mieszkaniu przy ul. Dalekiej pisaliśmy w poniedziałek. Wówczas policja informowała o zatrzymaniu mężczyzny, postawieniu mu zarzutów spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i aresztowaniu przez sąd na tezy miesiące. Jak się okazuje, 3 lutego 43-latka zmarła w szpitalu, a więcej szczegółów tej sprawy w komunikacie do mediów przekazała Prokuratura Rejonowa w Elblągu.

- 30 stycznia 2026 r. do mieszkania 39-letniego mieszkańca Elbląga Tomasza P. przyjechała 43-letnia Maryna Z.. Mężczyzna spotykał się z kobietą od około 3 miesięcy, a spotkania z uwagi na to, że kobieta mieszkała w innym mieście, miały miejsce w weekendy w mieszkaniu Tomasza P . – informuje Ewa Ziębka, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Elblągu. - W dniu zdarzenia w mieszkaniu przebywała także matka Tomasza P.. Wszystkie te osoby spożywały alkohol. Mężczyzna, podejrzewając pokrzywdzoną o zdradę, wszczął z nią kłótnię. Kobieta opuściła mieszkanie i udała się na przystanek autobusowy. Tomasz P. poszedł jednak za nią i przekonał ją do powrotu do mieszkania . W mieszkaniu ponownie doszło do kłótni i szarpaniny. Tomasz P. zaczął uderzać pokrzywdzoną po głowie i kopać. Ponadto wziął nożyczki i próbował obciąć jej włosy, a następnie maszynką elektryczną ogolił jej część włosów. Zachowanie Tomasza P . obudziło jego matkę , która zadzwoniła pod numer alarmowy .

Na miejsce przybyli funkcjonariusze policji oraz Zespół Ratownictwa Medycznego. Ratownikom udało się przywrócić funkcje życiowe 43-latki. W stanie bardzo ciężkim została przetransportowana do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu.

Tomasz P. został zatrzymany. Postawiono mu zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu Martyny Z. i posiadanie marihuany, którą wykryto podczas przeszukania mieszkania.

- Przesłuchany w charakterze podejrzanego Tomasz P. przyznał się w całości do zarzucanych mu czynów i złożył w tej sprawie wyjaśnienia. Nie pamiętał dokładnego przebiegu zdarzenia , ale potwierdził zadawanie pokrzywdzonej ciosów i uderzeń. Jak wskazał golenie pokrzywdzonej włosów zmierzało do jej upokorzenia – dodaje prokurator Ziębka.

Sąd na wniosek prokuratury aresztował mężczyznę na trzy miesiące. Martyna Z. zmarła w szpitalu 3 lutego...

- Śmierć pokrzywdzonej skutkować więc będzie, na dalszym etapie postępowania, zmianą kwalifikacji prawnej czynu zarzucanego podejrzanemu – dodaje Ewa Ziębka.

Jeśli prokuratura zakwalifikuje ten czyn jako zabójstwo, 43-latkowi może grozić nawet dożywocie.